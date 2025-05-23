《男公館》歷三個月拍攝終殺青　短影音破百萬觀看竟然被粉絲投訴

由張正芬、辛誌諭監製，郝心翔導演，陳奕擔任製作人的《男公館》，歷經三個月拍攝，終於殺青，殺青宴上所有演員包括張立昂、羅宏正、周予天、李千娜、邱偲琹、周曉涵、林輝瑝、孫沁岳等出席，文策院董事長蔡嘉駿也特別到場支持並致詞為《男公館》加油。另外投資夥伴聯合文創、世詮多媒體、萬達超媒電視、風暴國際、合名實業、建驊投資等均到場參與支持，遠在杜拜工作的吳思賢及峇厘島的謝承均也跨海連線同慶，當天即刻於粉專上線520男公館我愛你短影音，立馬衝破百萬觀看，足見《男公館》粉絲期待威力。

由張正芬、辛誌諭監製，郝心翔導演，陳奕擔任製作人的《男公館》，歷經三個月拍攝，終於殺青。(公關提供)

製作人陳奕於殺青宴上感性說道：「謝謝拍戲期間每天滿滿的應援探班，演員們雖然不能享受粉絲及親朋好友每天不斷的美食應援，但有你們的加油，就是我們最大前進的力量，也特別感謝亦師亦友的郝導，在製作上傾囊相授，讓我在溝通與執行過程中更快上手，不僅兼顧預算控管，更在效果呈現上達到出乎意料的精彩平衡。監製正芬姐與Ben哥最大的後盾，大川大立的楊總提供最棒的影棚與器材，讓我們拍出與不同以往的影集視覺美學。」吳思賢表示:「我覺得在這段時間的訓練中，大家真的都很努力，因為我是那個比較不需要飲食控制的，每次去劇組看到大家都這麼自律也很替他們開心，但這樣講可能又很欠揍，因為我就是不用控制，都吃漢堡之類，但因為大家體脂不一樣，他們是比較需要減脂這些，我反而需要增胖，雖然大家本來彼此都認識，但也因為這部戲更熟識，也看到了大家對工作的熱忱，這是我最欣賞所有人的地方。」周予天表示：「最大的收穫就是多了一群像是家人們的好戰友！男公館是自己拍過最累卻也最有趣的一部作品。｣由於製作人陳奕很重視演員前置的功課，給了很長的時間給所有演員鍛鍊身體，石知田說：「陳奕既貼心又殘忍，近9個月的時間，確實看到每個人身材突飛猛進，還有演技的大突破。｣在魔鬼訓練中石知田特別感謝張立昂，並說到：「他給了我很多健身動作上的建議，還幫我設計運動課表，在卡關期如何有效刺激、給身體一個muscle shock，讓身體嚇出生長激素。｣而向來在偶像劇擔任霸總的張立昂，在《男公館》突破的演出，張立昂表示:「從百日訓練營到殺青最大的心得是：原來全身痠痛每天吃雞胸肉花椰菜真的會瘦很快，最期待晚上的芝麻口味蛋白粉牛奶，希望之後可以身材好到可以偶爾喝珍奶也都沒關係。但說真的，這段日子把我們每個人都逼到一個新境界。有時候凌晨還在背詞、做核心運動、排戲，眼神已死，但心還活著。我想我們不是在演，是一起經歷一場很好笑又很熱血的修行。」張立昂在《男公館》的蛻變，已經讓所有粉絲超級期待。

製作人陳奕於殺青宴上感性說道。(胡凱欣 攝)

520短影音一上線，粉絲大都表示穿太多，羅宏正說：「我覺得胃口是不是都被小樂養壞了。｣而羅宏正表示最感動的是每一位有經驗的演員們都會豪不吝嗇的傾囊相授。林輝瑝謝謝在魔鬼訓練中演員們給予不放棄落後進度的自己反而用行動激勵一起成長。孫沁岳雖然沒露身材但是跟著一起訓練也一起熱血，更期待在螢幕中看到男公關們努力的最佳成果。劇中女主角之一的邱偲琹表示：「雖然我的角色不用像男演員們需要大秀肌肉，但是看到男演員們在體態密集訓練時，看著他們鍛鍊、控制飲食、脫水、把體脂肪降到最低，真的非常佩服他們。那種熱血、為了作品拼命的感覺，連我都被他們感動到激起訓練的決心！」

520短影音一上線，粉絲大都表示穿太多。(公關提供)

《男公館》殺青後，目前已經進入後製緊鑼密鼓的階段，由於男演員們均是會唱會跳偶像劇男主角，粉絲們都敲碗希望這群男公關能組團成軍，製作人陳奕聽到粉絲的聲音，會持續與堅強團隊一起努力，希望《男公館》很快與大家見面！