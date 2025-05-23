2025紐約電視電影節TVB榮膺6獎　張振朗一角色連擸四個演技獎

美國年度盛事「2025紐約電視電影節」（New York Festivals TV & Film Awards 2025）於香港時間今日（23日）公布得獎名單，電視廣播有限公司（TVB）再膺殊榮，合共奪得一銀、一銅以及4個優異獎，6項提名悉數獲得大會獎項，當中張振朗（Owen）及張曦雯（Kelly）分別憑《反黑英雄》及《企業強人》再度獲得演技獎項肯定。



《反黑英雄》張振朗

張振朗呢幕戲真係做得好好

張振朗呢幕戲真係做得好好

張振朗呢幕戲真係做得好好

張振朗（Owen）在《反黑英雄》中飾演亦正亦邪的臥底警察徐國賢，角色性格層次豐富甚有發揮，振朗亦憑該劇先後獲得「2024亞洲影藝創意大獎（Asian Academy Creative Awards 2024）」「最佳男主角（中國香港地區）」，及於《萬千星輝頒獎典禮2024》同時首奪「最佳男主角」及「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，升呢「雙料視帝」；今次振朗再下一城獲「2025紐約電視電影節」頒發「男演員組別優異獎」，成功憑「徐國賢」一角獲得四個演技獎，演技獲得進一步肯定。

《企業強人》張曦雯

《企業強人》張曦雯

另之前已憑《企業強人》中外剛內柔的宋翹一角、在《萬千星輝頒獎典禮2024》獲得「馬來西亞最喜愛TVB女主角」的Kelly，是次再獲「2025紐約電視電影節」頒發「女演員組別優異獎」，連同去年憑《破毒強人》丁若寧一角獲得「亞洲內容大獎2024」（ContentAsia Awards 2024）「最佳女配角組別銅獎」，令Kelly在短短一年內擸了三個演技獎，成為《強人》系列的演技保證。

張曦雯呢幕「於笑臉跌出淚水」嘅戲好有感染力

張曦雯呢幕「於笑臉跌出淚水」嘅戲好有感染力

而張曦雯當時呢個癌症病人Look，亦引發咗一定討論度。

而張曦雯當時呢個癌症病人Look，亦引發咗一定討論度。

節目方面，破天荒由大會司儀、評判到表演嘉賓都是「全女班」上陣的《2024香港小姐競選決賽》，獲頒「製作設計/美術指導組別銀獎」。另無綫新聞及資訊部則勇奪3個獎項，包括以探討日漸湧現的「換臉」影片中的深偽技術（Deepfake）騙局的《新聞透視：有片無真相》、《無窮之路 IV-一帶一路》及《飛越五十載》，分別獲頒「科學及科技紀錄片組別銅獎」、「國際事務紀錄片組別優異獎」，及「英雄紀錄片組別優異獎」。

《2024香港小姐競選決賽》

《新聞透視：有片無真相》

《無窮之路 IV-一帶一路》