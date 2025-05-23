吳若希麥美恩關係不明朗　朋友間有共識不提對方名字：唔係成日見

吳若希近日正在籌備《Gossip of Me》演唱會2025澳門站中。適逢今日（23/5）為她的生日，一班Dancers在排舞時送上兩個生日蛋糕為她慶祝。她接受《香港01》訪問時，表示排舞進度理想，說：「學晒所有歌，仲有兩個星期練習，令自己瞌埋眼就可以跳到所有歌，咁樣就得啦！」



吳若希近日正在為《Gossip of Me》演唱會2025澳門站演出排舞。（林迅景 攝）

她也透露，今次會cover一些「隔籬台」的歌曲，希望為入場觀眾帶來新鮮感。怕不怕惹「隔籬台」粉絲不滿？她坦言：「唔驚嘅，係完全兩種感覺嘅嘢，同埋每一次cover人哋嘅歌最緊要唱到自己感覺。我希望我可以唱到自己吳若希style。」

吳若希近日正在為《Gossip of Me》演唱會2025澳門站演出排舞。（林迅景 攝）

吳若希也笑言，最近幾天「吳若希」休息了，取而代之的是另外兩位好姊妹：「排舞都係『吳會攰』同埋『吳使抖』出嚟，哈哈，『吳好停』就係幫我排緊舞，『吳若希』就喺屋企休息緊。」她表示，生日的慶祝節目是去睇林峯演唱會，表示希望可以從表表者身上偷師外，也想休息一下。「等『吳會攰』同埋『吳使抖』唔好捋，『吳好捋』可以出嚟學吓嘢囉。」

吳若希今日生日。（林迅景 攝）

問到她與麥美恩的關係狀況，她回答：「都係咁。冇乜分別。」公司見過面？「未喎，又真係未見過，但係我知我拍檔曾展望有同佢一齊做嘢。」曾展望有提起過麥美恩？「冇喎。」共識唔會提起佢？「係啦，大家唔好提嘅，就係咁啦。」演唱會會請麥美恩出席？她回答：「我覺得係好朋友就會買飛過嚟。當然我都有好多姊妹，好朋友過嚟睇，好多朋友都話呢輪唔搞我啦，完騷嗰日先不醉無歸。」有多久沒見過面？「幾耐冇見過？其實不嬲都唔係成日見。」兩人關係真的十分撲朔迷離。

吳若希和麥美恩曾經是好姊妹，如今⋯⋯（截圖）

吳若希和麥美恩割蓆？（資料圖片）

吳若希和麥美恩割蓆？（IG圖片）

吳若希和麥美恩曾經是好姊妹，如今⋯⋯

吳若希獲dancers送上生日蛋糕。（林迅景 攝）

吳若希獲dancers送上生日蛋糕。（林迅景 攝）

吳若希近日正在為《Gossip of Me》演唱會2025澳門站演出排舞。（林迅景 攝）

吳若希近日正在為《Gossip of Me》演唱會2025澳門站演出排舞。（林迅景 攝）