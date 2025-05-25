呂珊唱酒廊兩個月買到樓　曾遇江湖仇殺樂隊同事被人劏肚｜專訪二

呂珊近年出現在不少TVB（無綫）的劇集裡面，或者大家都漸漸忘掉她是一位歌手出身，連她自己也指不少影迷都驚訝原來呂珊會唱歌。年幼時以童星出道，呂珊自小喜愛表演，學過唱歌後便到荔園表演，認識了當時同場的梅艷芳，後來梅姐更推薦呂珊參加新秀比賽，不過當時做酒廊歌手的呂珊拒絕了，她更說到做酒廊歌手的年代搵錢相當厲害。



大家漸漸忘掉呂珊是一位歌手出身。（梁碧玲攝）

呂珊4歲便受到世叔伯呂奇邀請拍攝電影《梅蘭菊竹》而成為童星，6歲便開始在啟德遊樂場、荔園唱歌，當時有不少後來走紅的歌星，例如鄭少秋、森森姐、張德蘭等人，當然梅姐也在其中，呂珊講到她跟梅姐雖然還年幼，但已經談論一些比較成熟的話題，例如唱歌技巧、衣服配搭等等，二人即使後來不再同場唱歌，但依然會間中宵夜維繫友情。

呂珊自小便成為童星。（受訪者提供）

講到梅姐叫她參加新秀，呂珊說：「她報名參加取錄了，每天都叫我去參加，我不去。後來有一晚還拿了表格給我，我說不去，我說我們這些職業的，每晚唱那些旺場，人家都知道我唱歌，去參加比賽好像不太好。」呂珊與新秀比賽擦身而過，而梅姐則成功奪冠，但梅姐依然繼續鼓勵呂珊參加，最終還是去了，不過第一輪已經被淘汰。

呂珊曾參加新秀但第一輪就被叮走。（梁碧玲攝）

多年後，呂珊遇上當年「叮走」她的黎小田，忍不住上前問問，到底為甚麼那時要淘汰她，呂珊憶述：「我想問為何當年叮走我，（他說）你唱得那麼好，不要阻礙新人，你已經是職業，給人家機會。」當年呂珊唱酒廊的確火紅，她也講到自己一晚跑幾場，甚至因為穿高跟鞋不斷場，累得腳也爛了。

呂珊曾唱酒廊搵大錢。（受訪者提供）

「那時很不等，我們每個都幾萬元一個月，最少的了，我已經算少，別人更多，人家可以賺十萬八萬。我試過有一段時候唱五場、六場，我是唱到，但我唱完後腳都爛了，很累，連續六個小時跑來跑去，穿著高跟鞋，有錢都不一定會賺到，很辛苦。」呂珊指當時做兩三個月就可以買樓，李龍基那些會更誇張。

不過在酒廊唱歌也不是一風平浪靜，呂珊曾經經歷過一場江湖仇殺，更有位樂隊同事被人 劏肚，她至今依然歷歷在目。

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