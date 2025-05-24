盧冠廷最後一次紅館開騷　曾心淡退出：300萬製作費賣得萬五張

今年踏入75歲的盧冠廷(LoLo)將於6月21日及22日舉行紅館兩場《MY MUSIC‧MY LIFE 一生所愛》演唱會，他為第4度登上紅館以及最新派台歌《陪著我走》接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪。談及事隔9年才申請到紅館檔期，LoLo不諱言今次將會是他最後一次紅館個唱，「肯定今次係最後一次！你計吓數，9年後我84歲啦，唔好搞啦！休息下好過。」節目中，LoLo除了分享與填詞人太太唐書琛相依相伴半世紀的秘訣外，亦回顧了其音樂歷程，他最引以為傲作的作曲作品是蘇芮89年主唱的《憑著愛》。此外，LoLo於91年曾心淡退出樂壇，原因跟當年他與台灣音樂大師李宗盛合作所推出的專輯有關，「300萬製作費，賣得萬五張！」



盧冠廷(LoLo)為第4度登上紅館以及最新派台歌《陪著我走》接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪

盧冠廷透露這次最後紅館騷將會選唱自己過往為他人創作的經典金曲，當中包括張學友的《天變地變情不變》、張國榮的《你在何地》及羅文的《朋友一個》等等。而談及自己最愛的作品，他篤定地說是89年電影《群龍戲鳳》的主題曲——《憑著愛》，「《憑著愛》係經典到不得了！點解呢隻歌咁巴閉？當時香港歌手大部份都改編台灣或日本歌，但《憑著愛》一出，台灣姜育恆將佢改成《再回首》，係第一次！之後《再回首》響春晚成七億人聽，首歌雖然唔係我唱，但作為作曲人去生出呢個藝術品，係好開心！更勁嘅係王家衛《繁花》揀咗六十隻歌，全部都播一次就算，唯獨《再回首》repeat五、六次，係經典過經典！」

盧冠廷事隔9年才申請到紅館檔期，LoLo不諱言今次將會是他最後一次紅館個唱。（資料圖片）

《盧冠廷一生所愛演唱會2025》將在6月21、22日於紅館舉行。（梁碧玲攝）

LoLo更披露能夠作出《憑著愛》的旋律，其實亦歸功於該電影的編劇——盧堅，「當時洪金寶導演唔睇音樂，叫盧堅睇住我啲音樂。我聽咗故事作主題曲，頭嗰幾句主曲已經作起，但副歌嗰段作極都唔match。盧堅啲taste正，好多次都話副歌唔合格，迫咗我改唔知幾多次。作到而家版本嘅副歌，佢終於話正呀！呢首歌能夠攞獎，都係因為盧堅迫我！響度要多謝佢。」

2016年演唱會的Encore環節，LoLo一口氣唱出多首經典名曲包括《快樂老實人》、《憑著愛》、《陪著你走》。(資料圖片)

1991年，盧冠廷更殺入台灣巿場與音樂大師李宗盛合作「半國語半粵語」專輯《我(們)就是這樣》，不過自此專輯後LoLo至2015年復出前也再沒推出個人唱片，LoLo說：「同李宗盛本來『無啦更』，係張艾嘉畀咗我啲碟佢聽，佢覺得我唔錯。咁啱當時滾石又想進軍香港，就飛嚟香港同我傾合作呢隻碟。」談及作給對方唱國語然後自己唱廣東話，「我國語唔得，佢廣東話唔得，一定係咁做，之前無人試過！本來一人作五首，點知佢又忙到淨係作到兩首，搞到我要作埋其他。」

盧冠廷(LoLo)於91年曾心淡退出樂壇，原因跟當年他與台灣音樂大師李宗盛合作所推出的專輯有關。（資料圖片）

盧冠廷表示舊作品不斷被翻唱，全因沒有好的新作品出現。 (黃浩晉攝)

LoLo坦承當時對這張專輯的期望很大，「我、我太太同李宗盛都將最好嘅嘢放晒落呢張碟，期望肯定大。李宗盛話用咗300萬，淨係錄音都95萬，但響香港只賣得萬五張。雖然李宗盛話隨時可以出第二張，但我唔想再蝕晒人啲錢！之後我係唔再出碟，唔想嘥人錢！都已經唱咗十年，咪算囉！」LoLo否認當年是創作瓶頸位，「唔係我創作瓶頸，而係個巿場唔接受你，你識飛天都無用！咪做有人接受你嗰啲，咪繼續做電影配樂囉！」

盧冠廷坦言若非2015年環球唱片邀請他復出、灌唱片及開騷，他也不會再有出歌出碟的大計。他指多年來的版稅收入及西貢開設了18年的綠色商店，已足夠他夫妻生活，「版稅OK㗎！養咗我哋幾十年。間舖生意都好，同樣養咗我哋18年。更好運係社運之前，有人買咗我哋間鋪，咁就一身鬆晒！」