中年好聲音3紅白大戰丨張與辰劉洋挾擊黃博　李金凱跳唱揮灑自如

《中年好聲音 3 紅白大戰》將於本周日（25 日）晚八點翡翠台播出上半場。節目中，20 名「中 3 生」將分成全男班「白隊」及全女班「紅隊」,爭奪紅白大戰冠軍殊榮!白隊選手有張與辰、劉洋、李金凱、趙浚承、占士丁丁、王鄭浚仁、羅逸軒、任永健、陳溢光、陸東成、李創偉，隊長則是《中 2》亞軍譚輝智；紅隊選手有黃博、陳芷盈、善玥澄、曹越、劉曉昆、阮慧珊、陳嘉琦、侯靜伊、鍾凱瑩,隊長則為「中1生」支嚳儀（支支）。評審方面，除了有《中年 3》常規評審肥媽、周國豐、張佳添及海兒，還有上屆《紅白大戰》評審、有「小辣椒」之稱的谷婭溦。

《中年好聲音 3 紅白大戰》將於明晚播出。

「中 3 生」獻唱 Opening 歌曲《發亮》。

(左起)紅隊隊長支嚳儀、主持人車婉婉、白隊隊長譚輝智。

「中 3 生」獻唱 Opening 歌曲《發亮》。

「中 3 生」獻唱 Opening 歌曲《發亮》。

20 位「中 3 生」獻唱完 Opening 歌曲《發亮》後，比賽正式揭開序幕！今集共會播出四個回合的競賽部分，其中三個回合的比賽歌單如下：王鄭浚仁、李創偉《左鄰右里》；陳芷盈、阮慧珊《心急人上》；劉洋、占士丁丁、王鄭浚仁《You Raise Me Up》；善玥澄、曹越、阮慧珊、侯靜伊、鍾凱瑩《給自己的情書》；劉洋《浮誇》；陳芷盈《夢中人》；張與辰《餓狼傳說》及黃博《陀飛輪》，而餘下的一個回合則以考驗「中 3 生」模仿及搞笑能力為主。今集戰況激烈，每一回合都出現「壓倒性勝利」，其中一隊更要到最後一刻才「後來居上」。

(左起)王鄭浚仁、劉洋、占士丁丁、《You Raise Me Up》。

趙浚承表演決勝快歌《找自己》。

(左起)侯靜伊、阮慧珊、曹越、善玥澄、鍾凱瑩《給自己的情書》。

劉洋唱「死亡之歌」唱到腰痛？

四個回合之中，最大亮點絕對是「三大魔王」挑戰「死亡之歌」的巔峯對決，「死亡之歌」顧名思義是歌唱比賽中難度+死亡度極高、沒有相當演唱實力都不能挑戰的「死亡歌曲」。這個回合集合了《中 3》冠亞季得主傾力演出，加上三人都有「魔王」之稱，期待值爆燈。先說打頭陣獻唱《浮誇》的劉洋，雖然劉洋當日聲線沙啞，但他仍挑戰難度一再大飆高音，而且感染力及壓台感亦絲毫未受影響。笑言自己唱到腰痛的劉洋，獲得評審一致好評，肥媽：「雖然唱到腰痛，但咁都唱到呢粒音，仲要唱得咁好，真係實致名歸嘅魔王！」谷婭溦:「在這麼沙啞的情況之下，你的高音還是那麼的穩。」張佳添：「呢歌歌上山下海，尾基本本上氣絕身亡，你本本上做到晒。」

劉洋獻唱陳奕迅《浮誇》大飆高音。

劉洋話唱到腰痛。

另一男魔王張與辰則獻唱張學友名曲《餓狼傳說》，同樣獲得評審高度評價。肥媽：「通常（啲人唱）第一句我係想死，但佢嘅第一句好靚，佢今日個狀態直情係表演嘅狀態。」谷婭溦：「非常完整嘅表演，好享受你嘅舞台，最好嘅地方係我見到你嘅進步。」聽完曾在節目中擔任自己導師的溦溦老師如此正評，張與辰忍不住公開道謝:「我一直未有機會面對面多謝溦溦老師，真係好多謝你，你幫助咗我好多，我以前一直對自己無信心。」場面感人。

張與辰獻唱張學友名曲《餓狼傳說》唱到爆青筋。

張與辰獻唱張學友名曲《餓狼傳說》唱到爆青筋。

面對劉洋及張與辰勢如破竹，紅隊自然要派出「女大魔頭」、《中 3》冠軍黃博應戰，黃博以其特有的唱腔演繹了陳奕迅的《陀飛輪》，海兒坦言聽到「起晒雞皮」，肥媽亦讚不絕口：「其實做到(《中年好聲音》)評判係我嘅福音，因為我好享受佢哋唱歌，黃博我畀 20 分！（但其實節目冇計分制）」張佳添：「唔係魔頭都好難挑戰。」

黃博獻唱陳奕迅《陀飛輪》,單睇表情都知肉緊。

本集節目還獻上了比賽以外的驚喜環節，就是安排了《中 3》第四到第七名獻唱當日為決賽預先準備了的決勝快歌（因為只有頭三名才可於當日在台上獻唱）；其中獲得《中 3》第四名的李金凱，驚喜獻唱了決勝快歌《頭髮亂了》；出名唱抒情歌別具感染力的金凱，沒想到演繹快歌同樣揮灑自如，而且肢體動作等表現均充份反映出他相當享受舞台，極盡視聽之娛。