林峯老婆張馨月疑收「封口令」未有現身紅館騷　曬命變笑料好失禮

林峯時隔9年一連七場個人演唱會《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會》成為城中熱話，每晚的特別嘉賓也備受矚目。反而一向話題多多的林峯妻子張馨月（Carina）在此期間難得低調，並未高調現身。一改常態全因她在演唱會前夕，在520發文引發的爭議疑收「封口令」所致！

林峯紅館騷至今竟未見張馨月身影。（陳順禎攝）

張馨月在520當日在微博曬出一張愛心氣球的照片，上面印有「愛你如此浪漫」的字。不過很快就有網民發現張馨月的愛心氣球原為廈門某酒店設置的打卡點，而引發爭議的原因是她P走氣球上酒店的logo，試圖營造出是老公林峯送給她的520表白禮物！相關話題迅速引發熱搜，登上微博熱搜榜第一。面對網民的疑問，張馨月回應稱確實是酒店的氣球，也是自己P掉了商家logo，並大方回復道：「你要原圖嗎？給你。」對於有網民稱張馨月「行為做事總是讓人覺得很小家子氣。」張馨月回覆道：「有沒有可能是別人惡意解讀呢？我還真沒那麼多的想法，大家都是在分享自己的生活，到我這就變成了曬，至於我怎樣，各花入各眼。」

P圖！（微博照片）

被拆穿後火力全開！（截圖）

張馨月從默默無名的模特兒突然飛上枝頭成為「峯嫂」，難免會惹來不少酸言酸語，不過最致命的是她一系列「綠茶」行為，引起網民不時向她火力全開！除了最新的520偽表白事件，她又曾因換保姆時要求「查完又查」，被轟「嫁給明星也不代表可以看不起普通人」，又笑吳卓羲（Ron）沒有老婆，疑嘲笑吳卓羲是光棍，又疑用假Labubu手機殼刪Post再稱「問心無愧」後遭狠批。不少網民都勸張馨月低調做闊太，望她不會再失禮老公。

林峯同老婆張馨月（Carina）好恩愛。（微博@張馨月Carina）

林峯同老婆張馨月（Carina）好恩愛。（微博@張馨月Carina）

一家三口幸福美滿。（微博@林峯）

張馨月回應。（小紅書圖片）