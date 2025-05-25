鍾舒漫談沖涼惹的誤會 蘇志威愛女以曲奇傳愛

由慈善團體「勇愛之家」主辦第二屆「愛我請留言」慈善音樂會於五月二十三日晚上圓滿舉行，所籌得的善款將用作支持全港首個「流動沉浸式體驗館」勇愛之Car，為弱勢社群打開探索世界的窗口，包括為特殊需要兒童提供感官療癒空間、幫助基層學生拓展宇宙視野、讓行動不便長者「走遍」名山大川及帶領新一代認識香港文化，意義重大。

第二屆「愛我請留言」慈善音樂會題以「世代共融」為主題，「勇愛之家」籌委會主席Pat姐坦言，疫情期間，讓她看到五、六十歲的年齡層人數比例越來越多，可是年青一代卻各有各忙，經常忽略身邊的父母和長輩，而在相處過程中，年輕一代多會覺得長輩嘮叨而失去耐性，甚或會放棄溝通。Pat說：「其實老人家是寶來呀！所以好希望藉著這個音樂會宣揚世代共融，大家多點關懷老人家，多溝通，愛要說出口，以聲傳愛，以愛留言。」今次的慈善演唱會以湛新的演繹方式進行，觀眾有如翻閱看一本活動版故事書般，每一篇章皆以舞台劇形式傳遞訊息，伴隨著不同歌星的傾情演出，讓觀眾來一次感觀大滿足。

今年，Pat姐「世代共融」的理念同樣感動了不少歌星朋友支持，包括鍾舒漫、前HotCha成員黎美言、霍哥Jeffrey、中年好聲音的涂家堯、莫麗淇Niki、鄧顥懷Roy等等，而赴日學整甜品的蘇志威女兒蘇君蕎Yumi也身體力行當上義工，除了焗製曲奇餅送給入場觀眾外，也有在會場內負責送上禮物小包，齊齊為善事出力，促成美事。

鍾舒漫 因沖涼而引起誤解

Sherman對共融社會有很深感受。她回想多年前在英國讀書，住在一對夫婦經營的民宿，留意到他們只會每星期沖涼一次。「我們亞洲人習慣每天沖涼，正因為這樣令他們很不滿，但又沒有直接表達不滿，而是與另一位室友講，話我是一個攻心計又古惑的人，為了浪費他們的水費而日日沖涼，因為英國的水費好貴。我當時得十幾歲，覺得好受傷害，不知道做了甚麼事情他們這麼不喜歡我。後來才明白，外國有些地方，有部份人真的一星期沖一次涼，這是文化的差異，在不同成長背景與文化背景底下，會產生誤會或者傷害。」現今社會有很多因不同社會背景與文化差異而產生的誤會，Sherman覺得共融社會是很重要的，她希望透過這個音樂會，傳遞出這個訊息，即使面對與自己成長背景和文化背景不同的人，要互相了解和愛人如己。

談到近況，Sherman表示參加了一個比賽節目，她會當上音樂導師，陪學員一齊行，「我人生第一次做這種節目，不知做成點，但我揀了這個挑戰，當是一個學習，也可以在參賽者身上會有目己的成長。」

黎美言 胞弟自殺曾責怪父母

前HotCha成員黎美言Winkie已是第二次參加「愛我請留言」慈善音樂會，因為她真的經歷了一位摰親離開，就是她的弟弟。「我一直認為比自己年輕的家人，現所當然是我會比他先走吧？還要是我的弟弟。但原來經歷過自己弟弟離開，明白愛真的要及時。通過這個音樂會，想表達的是，愛要及時講出口，不要怕老土和肉麻，切膚之痛要自己經過才知道，大家身邊有好愛錫的人，不論是家人或朋友也好，長輩或後輩也好，要早點講出來，你是好關心他的。」Winkie一向很孝順父母，但發生了胞弟自殺事件後，Winkie曾經有責怪過父母，覺得他們未有給予全面的愛給弟弟，幸好Winkie有信仰，透過閱讀經文，已漸漸釋懷。

Winkie開心地透露，今年會在內地有巡唱，她是兩男兩女中其中一位女主角，會唱張國榮的歌。「他們希望我跳舞，所以哥哥的快歌和慢歌也會唱，現在要開始練歌和修身啊！自從做生意後，真的放鬆了很多，不用擔心上鏡，就多了約朋友吃飯，可能飲酒就會肥吧，要keep返個身形。生意方面，會發展國外場，開設自己店鋪做韓國護膚品代理，是關於養生的項目，希望生意和唱歌項目也一齊發展。」

蘇君蕎 不敢整餅送「傑叔」

蘇志威與劉小惠女兒蘇君蕎Yumi為了支持「勇愛之家」，特別焗製數百塊曲奇餅，還在場內落手落腳派發紀念品給觀眾，出心又出力。Yumi早已視烘焙為終身職業，當初得到家人支持，提議她可以把喜愛的東西變為事業，「父母只是希望我要有禮貌，對人好，在人格方面他們會比較嚴的。飛日本前，我在酒店的餅房工作了一年，試下自己做唔做到，始終做廚房都不容易，好彩是當時的上司及團隊好放手任我做，這一年沒有受氣，氣氛也好和諧。」Yumi表示，她最拿手是戚風蛋糕，還透露來臨會投資約六位數字開設自己的餅鋪，「細有細做，剛開始唔想有太大壓力。」問她有否焗製「康復餅」送給蔡一傑，她笑說：「傑叔？他康復得幾好，可是整餅或整蛋糕也要落糖，未知他適唔適合吃甜，所以我也是言語上的慰問。我也好期待草蜢可以再開演唱會，我真是他們的fans啊！」

關於「勇愛之家」

「勇愛之家」(慈善牌照編號：91/15058)宗旨是「老有所終、壯有所用、幼有所長」，透過不同的活動及慈善服務，幫助社會上更多值得被關注的人群，以生命影響生命，把無懼的精神推廣到更多社群，讓孩子學習幫助陌生人，讓青年人發揮個人能力，為社會作出貢獻，老年人得以安享晚年。「勇愛之家」主席嚴詠珊表示，在這個充滿機遇與挑戰的時代，愛是最強大的力量。感謝大家一同見證「以聲傳愛，以愛留言」的溫暖時刻，讓全港首個「四維流動沉浸式體驗館」從夢想走進現實。「勇愛之家」承諾創造一個有愛、勇敢、貢獻的世界，以「勇愛無懼，貢獻世界」為口號，並設有「愛我請留言」網上留言版，鼓勵並協助大家向所愛的親人、朋友或寵物表達心聲。