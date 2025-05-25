黃智雯訪尼泊爾痛心童婚奪走女孩童年　感慨女童因貧窮而受苦

黃智雯最近開創自己的網上節目，並參演舞台劇，積極拓展事業發展的方向。去年九月，她就隨國際培幼會進行首次慈善探訪，踏足飽受貧窮與童婚問題困擾的尼泊爾。親聞貧苦女孩及婦女因童婚過著悲慘生活的故事，黃智雯為女性被童婚牢籠，失去童年的遭遇深感痛心。

黃智雯隨國際培幼會進行首次慈善探訪。

走進尼泊爾的偏遠村落，黃智雯細聽塔拉童婚後面臨歧視、獨力養育女兒的故事。塔拉因家境貧窮，自15歲已輟學外出打工賺錢養家，那年她遇見丈夫，懵懂地以為能夠在婚後迎來幸福生活。怎料，塔拉被來自較高社會階層的夫家歧視，更被困在一間破舊的小屋，不准與朋友見面，每天被迫做勞力工作。即使塔拉於16歲誕下女兒，奶奶也未曾探望。黃智雯感歎說：「童婚不僅奪走了塔拉的童年，更讓她過早背負了本不該屬於她的重擔。」

黃智雯昐望塔拉的女兒能夠繼續讀書，以知識改變命運。

為了養家，塔拉的丈夫長年在城市打工，留下她獨自撫養年幼的女兒。每逢雨季，雨水從破舊的屋頂滲漏進來，孤立無援的塔拉只好咬緊牙關，借下債務為給女兒建造一個溫暖安全的家。然而，塔拉靠收割莊稼或在建築工地搬磚掙來的微薄收入，遠不足以應付生活開支和高昂的貸款利息。

塔拉與女兒過著朝不保夕的日子，有時甚至靠鄰居施捨食物勉強果腹。生活的重擔讓塔拉數度瀕臨崩潰：「我很後悔童婚的決定，我希望能夠支持女兒接受教育，以知識改變命運，讓她成為一個獨立又自信的人。」每當望著女兒純真的臉龐，她便重燃希望，決心為女兒爭取一個截然不同的未來。看到塔拉在童婚重壓下的堅韌與對女兒的無私之愛，黃智雯心生憐憫，感慨道：「塔拉用愛與堅強撐起了一個家。希望她的女兒能繼續讀書，擁有光明的未來。」

智雯看到女孩勇於挑戰傳統深受鼓舞，期望有更多人支持她們繼續求學，幫助她們遠離童婚的厄運。

在探訪中，黃智雯亦結識了同為童婚受害者的芭莉。她於14歲結婚，婚後更被逼獨力承擔夫家一家19口家務的重擔，甚至在懷孕期間仍不能休息。為了掙脫困境，芭莉參加了培幼會的經濟賦權培訓項目，成功考取駕駛執照。她現在成為一名職業司機，在男性主導的行業中闖出一片天。黃智雯為芭莉的蛻變感到欣喜：「芭莉的故事證明了女性的無限潛能。她如破繭而出，不僅為自己爭取新生，更為其他童婚受害者樹立榜樣，激勵無數女性追求自立。」

智雯樂見芭莉堅強自立，對她的勇氣和成就深感敬佩。

這次探訪，亦令黃智雯更了解培幼會的反童婚工作，見證青少年接受教育及訓練後，透過組成倡議小組，以話劇、跳舞及辯論等形式積極讓女孩及父母、社區人士明白童婚的禍害，阻止更多童婚發生。黃智雯感慨道：「看到女孩和青少年在接受教育後堅定地拒絕童婚，讓我想起塔拉和芭莉的故事。如果她們也有機會繼續讀書，她們的命運就會截然不同，下一代亦不會因貧困而受苦。」