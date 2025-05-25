66歲苗僑偉真實人品曝光　拒與粉絲演員合照反被讚：抵你紅到現在

現年66歲的苗僑偉（三哥）是無綫（TVB）80年代「五虎將」之一，一直被譽為有情有義好男人，他與戚美珍結婚36年一直恩愛，年前黃日華喪妻，亦是苗僑偉經常陪伴「食早餐去飲茶」，助兄弟走出陰霾。近日在內地拍攝12集短劇《重案解密》的苗僑偉，被一位同場演員大爆真實人品，激讚他：「抵你紅到現在，真正明星！」

三哥最近返內地拍戲。（微博圖片）

苗僑偉（三哥）與戚美珍（三嫂）的一對仔女都在加拿大溫哥華發展。（IG@murphymiu）

兄弟情盡在不言中！（影片截圖）

黃日華在社交平台曬出一張與三哥多年前的合照，並留言道：「兄弟想你了。」（黃日華Facebook）

這名演員的小紅書帳號名為「香港演員劉雲龍，坐標深圳」，昨日（25日）在小紅書以「苗僑偉三哥的人品，我來說說！」為題，分享了一張與三哥合照，原來當中大有故事。

該名粉絲演員劉雲龍寫道：「現在就告訴大家，讓大家看看苗僑偉三哥的一面。那天到了拍攝地點準備好一切預備拍攝時，當然有些記者會先和苗僑偉拍照，拍完後我已經想問三哥可不可以也和他拍張合照，但就是有點不好意思開口。後來終於忍不住鼓起勇氣問他：不好意思，可以和你拍張合作嗎？哪知三哥一口就拒絕了：唔好，快拍攝了，收工再影吧！那時我真尷尬得想找口地洞鑽進去。」

三哥經常被拍到。（小紅書截圖）

粉絲演員劉雲龍透露同三哥合照嘅一段小插曲。（小紅書截圖）

苗僑偉、岑麗香和姚樂怡近日在內地拍攝12集短劇《重案解密》。（小紅書截圖）

他很快便發覺自己有不足之處，續寫道：「那時候兩個情緒，一個是覺得自己也算是個専業演員，怎麽會笨到在差不多開機拍攝時去叫人拍照，這樣不但影響了別人要投入角色時的情緒，自己不也是影響了自己的角色情緒嗎？真是懊悔到想死。另一個的情緒是有點兒氣惱，覺得收工後你都馬上走人了，哪還有機會合照呢。」

想不到三哥言出必行，真實人品令他十分尊敬：「但因為馬上要拍攝了，所以只好收拾心情，然後拍了兩場戲後都完全忘了要拍照的事。沒想到三哥還稱讚自己做得好，那時候更加覺得拍不拍照都沒所謂了，得到三哥的稱讚真是什麽都值了，自己開心到不得了。然後幕後工作人員在擺下一組機位時，自己便坐到一個角落休息，誰知這時候三哥主動走過來說：給你的電話我，然後就和我拍了這張合照！」

66歲嘅三哥幾時都咁有型。（劇照）

撰長文大談三哥真實人品。（小紅書截圖）

撰長文大談三哥真實人品。（小紅書截圖）

劉雲龍自言完全被三哥所感動：「因為那天是在一個戶外的大廚房拍攝，沒有冷氣，熱得不得了，所以中途休息時演員們都是在抹汗，補妝，吹風扇爭取休息，但三哥卻還記得他這句諾言，専門走過來和我拍照，你說能不感動嗎？他絶對可以當作沒這回事，收工後馬上走人，但他竟然真的主動過來要我電話和我拍照，真想對他說：三哥，活該你紅到現在，部部電視劇都還是做主角，比起那些沒演技而又愛在片場耍大牌的小鮮肉，你才是真正的明星！」。

苗僑偉與楊盼盼多年後相遇合照。（IG@yangpanpan）

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