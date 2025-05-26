反黑2｜宋本中走投無路拍片眾籌助劇集面世：我都去到破產邊緣

網劇《反黑》，由宋本中執導，陳小春、陳國坤、李璨琛、王合喜、彭敬慈及陳嘉桓等人主演，於2016年播出，之後2018年便宣布開拍續集。但之後劇組發聲明表示因資金問題而要停拍：「就劇集因資金問題而暫時停拍的情況，我們鄭重向所有受影響的演員及工作人員致以真誠的歉意。但我們強調本劇的拍攝計劃不會因此終止。」

《反黑2》終於開拍，陳國坤、陳小春、謝天華等人出席記者會。（梁碧玲攝）

《反黑2》落實開拍。（梁碧玲攝）

但昨日（25日）導演宋本中在影片頻道分享了一段名為「拯救《反黑》大行動」的影片，當中講到拍攝遇到的問題：「此項目的辛酸不足為外人道，如不是到了走投無路的狀態，我亦不想走眾籌捐贈資助之路，可惜情況已經壞到了輪不到我選擇。」

導演宋本中在影片頻道分享了一段名為「拯救《反黑》大行動」的影片。(影片截圖)

宋本中表示即使外間有不少的誣捏，但他的團隊仍然很相信他，而他亦為此而堅持了年多：「仲繼續去借錢去支持住間公司，去令個項目可以keep run，但我始終能力有限，我都去到依家一個叫做算係走投無路嘅地步，我都去到一個破產邊緣。」他不甘心停止於此，因為他未試過遇到一個這麼好的劇本。

宋本中不甘心停止於此，因為他未試過遇到一個這麼好的劇本。(影片截圖)

宋本中更指這個是他的使命：「我破唔破產好閒，但係如果《反黑》咁樣胎死腹中，我真係唔甘心。」因此他就在影片頻道向大家籌錢，希望支持《反黑》令項目重燃生機。