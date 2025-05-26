趙式芝近況曝光與女友朝聖Lady Gaga 曾被趙世曾出價5億公開招親

富商趙世曾風流一生，一直未有結婚，於70年代與歌手姚煒相戀，兩人育有女兒趙式芝。現年45歲的趙式芝近年甚少出席公開活動，而公關鄭紹康日前就在IG分享了趙式芝的近況，她與同性密友JW、鄭紹康及一位友人，一起到新加坡欣賞天后Lady Gaga的演唱會，並為鄭紹康慶祝生日。

鄭紹康日前就在IG分享了趙式芝的近況。（IG圖片）

鄭紹康與趙式芝及女友JW一同在新加坡欣賞Lady Gaga演唱會。（IG圖片）

鄭紹康與趙式芝及女友JW一同在新加坡欣賞Lady Gaga演唱會。（IG圖片）

鄭紹康在IG分享了多張照片，並透露獲趙式芝與另一半Jenny（JW）為鄭紹康慶生，一行人到新加坡米芝蓮一星餐廳享用美食。在其中一段JW拍攝的影片，可見趙式芝獲「女友視角」拍攝為鄭紹康唱生日歌的影片，聽得出趙式芝非常唱得，完美遺傳到媽媽姚煒的好歌喉。

趙式芝在2019年被爆與小學同學JW蜜運。（IG圖片）

趙式芝過去曾在訪問中表示享受與JW一起的時光。（IG圖片）

據知，趙式芝與JW是小學同學，兩人於2019年被爆蜜運，JW早已融入趙式芝的朋友圈。JW在個人IG上經常分享與趙式芝的合照及美食照，趙式芝過去曾在訪問中表示享受與「密友」一起的時光，感覺像有了新生命，能夠做自己喜歡的事，亦因而做多了戶外活動。而JW亦曾表示兩人較為老派，無論有多忙都堅持要每星期撐一晚枱腳。

2012年趙式芝與波爾錶太子女楊如芯（Sean）在法國秘密結婚，兩人當年愛得癡纏，不過於2019年傳出婚變，並結束了7年婚姻。（視覺中國）

趙式芝此前有過一段婚姻，她在2012年不理父母反對，與波爾錶太子女楊如芯（Sean）在法國秘密結婚，是香港首對公開承認同性婚姻的名人。兩人當年愛得癡纏，可惜遭趙世曾公開反對婚姻，更一度揚言出價5億港元為愛女招親，時有逾2萬名男士向趙式芝求婚，成為國際新聞。後來趙世曾解釋當日招女婿的決定，表示自己未了解女兒的性取向，最後都接受及支持女兒。另外，直到2019年傳出婚變，趙式芝終向傳媒坦認結束7年同性婚姻。