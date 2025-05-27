前ATV軟飯王聯手TVB渣男拍住上　轉做網上導遊被指愈來愈有兄弟相

近日，不少網民在社交平台見到兩個熟悉的身影，穿梭於香港各大景點，為內地及香港網民推介和發掘好玩、好食的好去處。他們正是前亞視小生甄志強與TVB小生郭政鴻，兩人近年同樣北上發展，並積極經營社交平台，最近更聯手拍攝香港「一日遊」系列影片，以輕鬆有趣的方式介紹香港景點與美食，獲網民大讚專業又「凍齡」。

甄志強曾飾演展昭。（微博@甄志強）

近年甄志強積極經營抖音，又開Live同網民互動。（影片截圖）

郭政鴻近年主力在內地發展。（微博@郭政鴻）

內地登台密密賺。（影片截圖）

甄志強與郭政鴻演藝經歷相似，雖有代表作且演出機會不斷，但始終星途平平，近年兩人先後北上發展，憑藉昔日名氣為他們在內地市場帶來財路。近期他們更攜手合作，在社交平台開拍香港「一日遊」系列，化身導遊向網民介紹香港好玩好食的地方。最新一集中，兩人現身中環，分別穿上粉紅與粉綠恤衫，年輕打扮穿出減齡效果。他們也做足功課，認真介紹中環多個地標，從歷史建築到地道美食，不要看兩人拍戲出身，原來做導遊都非常掂，網民大讚二人介紹到位、專業；同時驚嘆兩人好似吃了防腐劑一樣不會老，甚至覺得他們愈來愈有「兄弟相」，好像雙胞胎。

甄志強與郭政鴻最近攜手合作，在社交平台開拍香港「一日遊」系列。（小紅書截圖）

兩人近日帶大家逰中環。（小紅書截圖）

展示搞笑一面。（小紅書截圖）

教你買藥。（小紅書截圖）

還有地道大排檔。（小紅書截圖）

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除事業際遇相近，甄志強與郭政鴻過去的情史亦曾成為娛樂圈熱話。甄志強當年出道時條件不錯，但他在1998年被爆戀上年長23年的名媛趙金卿，由於雙方背景地位懸殊，令他被外界形容為「二打六」、「軟飯王」等，不過他曾在接受訪問時直言「我拍拖有咩問題呢？」更自爆人工不低：「我喺亞視嘅人工都唔算弱，唔怕講，當年交嘅稅項都接近20萬，淨係亞視份糧都未計其他。」

甄志強與趙金鄉的戀情轟動一時！（VCG）

甄志強承認壓力大，導致戀情無疾而終。（影片截圖）

對於被指是「二打六」，甄志強亦甚為不滿：「嗰啲人係用錢去衡量高低，嗰陣我仲年青，覺得我哋拍拖又唔關你事，但原來唔知傷害性有幾得人驚，做到展昭都被人叫『二打六』，咁都冇辦法呢，即係何家勁都係？佢哋係咪將一啲嘢夾硬扭曲嚟講呢？我真係唔係『二打六』喎，觀眾覺得做展昭算唔算係『二打六』？如果你覺得係，可能金超群都係！」當年兩人發展姊弟戀轟動一時，但最後僅維持了兩年幾就分手收場，甄志強承認戀情因壓力太大而無疾而終：「每個人都想尋求轟轟烈烈嘅愛情，結果真係轟烈！」

滕麗名與魏駿傑分手後，曾與剛失婚的郭政鴻傳出緋聞，雖然二人一直沒有承認，但已是公開的秘密。（劇集截圖）

郭政鴻曾於2009年被爆與內地女子育有一女，因而被指一腳踏兩船，形象插水，更被冠上「渣男」之名。（資料圖片）

至於郭政鴻在2007年與滕麗名合作拍攝《野蠻奶奶大戰戈師奶》期間傳出緋聞，兩人發展了近2年的地下情，但2009年男方被爆與內地女子育有一女，因而被指一腳踏兩船，形象插水，更被冠上「渣男」之名。2011年郭政鴻與第二任太太結婚，並育有兩女，為了給予家人更好的生活，郭政鴻在2015年離巢後轉戰內地，密密接Job賺到盆滿缽滿，更斥資1,180萬買入黃大仙鑽嶺高層連天台特色單位。郭政鴻近年成功洗底做「慈父」，不時曬出與囡囡的合照，可見兩個囡囡愈大愈靚女，亭亭玉立，非常標緻！

豪宅露台。（微博@郭政鴻）