刑偵12｜張振朗黑化！　第三人格「薩尼」現身由呢位混血型男飾演

TVB劇集《刑偵12》講述林保怡和張振朗逐步追查「新七宗罪」及揭開神秘殺人集團的面紗的故事。早前劇情講到張振朗患有人格解離，體內一直藏有第二個人格吳業坤（飾阿賢），會「同時」出現在不同場合，協助張振朗查案或替他承擔痛苦。早前的宣傳活動上，陳自瑤就似有還無地暗示，《刑偵12》的「12」並不是指劇集的幾多輯。按照推論，其實《刑偵12》的「12」很有可能解為張振朗的角色「刑」凱「偵」探「12」個人格的意思。刑偵12．首集劇評｜深度解析5個好睇之處 張振朗藏6個謎團？

TVB劇集《刑偵12》講述林保怡和張振朗逐步追查「新七宗罪」及揭開神秘殺人集團的面紗的故事。（《刑偵12》截圖）

TVB劇集《刑偵12》講述林保怡和張振朗逐步追查「新七宗罪」及揭開神秘殺人集團的面紗的故事。（《刑偵12》截圖）

片頭名句都同劇情有關係。（《刑偵12》截圖）

刑凱細個被父親毒打，所以先有人格解離。（《刑偵12》截圖）

刑凱細個被父親毒打，所以先有人格解離。（《刑偵12》截圖）

以下含劇透

戴祖儀（飾李欣）因自身家庭問題及對社會不滿，在網上開設論壇「Saturn1115」，宣揚著一個名叫「新七宗罪」的理念。（《刑偵12》截圖）

戴祖儀（飾李欣）因自身家庭問題及對社會不滿，在網上開設論壇「Saturn1115」，宣揚著一個名叫「新七宗罪」的理念。（《刑偵12》截圖）

心理醫生傅嘉莉（飾楊芷菲）邀請戴祖儀做定期輔導。呢度亦似係伏線之一。（《刑偵12》截圖）

袁偉豪（飾陳祖耀）之死才是第一宗罪。（《刑偵12》截圖）

張振朗（飾刑凱）和第二個人格「阿賢」。（《刑偵12》截圖）

今日一集中，有一幕張振朗（飾刑凱）走進自己房間時，出現一個神秘人的背影。他將手搭在「神秘人」的膊頭上，就見到了另一個自己回頭看他。這一幕中「另一個刑凱」其實就是張振朗的第三個人格 - 黎澤恩（飾薩尼）。

張振朗（飾刑凱）發現自己的第三個人格。（《刑偵12》截圖）

張振朗（飾刑凱）發現自己的第三個人格。（《刑偵12》截圖）

黎澤恩（Ronny）於《反黑英雄》飾演「泰仔」陳高高。（劇照）

黎澤恩（Ronny）曾為前樂隊Mr.的結他手，近年他簽約邵氏成為藝人後事業迎來「第二個春天」，例如《新聞女王》 中飾演「賊王」、《反黑英雄》飾演「泰仔」陳高高甚至是客串《愛・回家之開心速遞》也同樣獲觀眾激讚。混血外表，加上凶狠神情，實在相當適合飾演這一類角色。

張振朗（飾刑凱）的第三個人格「薩尼」，似乎是個熱愛槍的人。（《刑偵12》截圖）

片尾演員表已經出埋名。（《刑偵12》截圖）

張振朗（飾刑凱）的第三個人格「薩尼」，似乎是個熱愛槍的人。（《刑偵12》截圖）

張振朗（飾刑凱）發現自己的第三個人格「薩尼」。（《刑偵12》截圖）

張振朗（飾刑凱）發現自己的第三個人格「薩尼」。（《刑偵12》截圖）

張振朗（飾刑凱）發現自己的第三個人格「薩尼」。（《刑偵12》截圖）

張振朗（飾刑凱）發現自己的另一人格出現在凶案現場。（《刑偵12》截圖）

張振朗（飾刑凱）發現自己的另一人格出現在凶案現場。（《刑偵12》截圖）

張振朗（飾刑凱）發現自己的另一人格出現在凶案現場，與張松枝（飾林昱水）有講有笑。（《刑偵12》截圖）在凶案現場。（《刑偵12》截圖）