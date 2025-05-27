青衿志劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《青衿志》陸劇有李宗晨作為編劇，王凱為執導，由王瑞昌、李子璿、謝興陽領銜主演的一套以古裝為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，及追劇日曆。

《青衿志》電視劇情大綱

在後甯政權初穩之際，霍景衡（王瑞昌 飾）這位年輕的皇帝欲選納賢妃。他傳召了兩年前失蹤的前丞相岳馳（謝興陽 飾）的妹妹岳靈兒（李子璿 飾）入宮。心繫妹妹的岳馳不忍其在宮中受委屈，同時也察覺霍景衡近期對前朝人事頗為關注，擔憂其有清算舊臣之舉，遂決定以身犯險，替妹入宮探明虛實。殊不知，這一切都是岳靈兒與霍景衡的共同謀劃，旨在藉納妃之機，引岳馳入宮並助其復出為官。岳馳在宮中憑藉自身才智屢次化險為夷，而霍景衡則巧妙運用國舅失職等連環計策，循序漸進地將治世能臣岳馳推上右相高位。儘管後期兩人因前朝公主江雲輕（龔婉怡 飾）的離間而產生隔閡，但最終在共同抵禦離國太子易青雲（汪佳輝 飾）的陰謀時，他們拋開前嫌、通力合作，成功化解了內外部危機。

《青衿志》播出時間｜最新追劇日曆

《青衿志》電視劇幾時播?《青衿志》一共有24集，由愛奇藝播放，5月27日起 VIP會員首更12集，每日12:00更新4集，部分劇集內容可供非會員在限時時間內觀。

網劇青衿志@Weibo

《青衿志》演員

王瑞昌 飾 霍景衡

網劇青衿志@Weibo

李子璿 飾 岳靈兒

網劇青衿志@Weibo

謝興陽 飾 嶽馳