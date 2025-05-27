新港產女團SMORZ出道兩日即巔峰　IG大起底真人同上鏡勁大出入？

香港再有新女團誕生！早前取材自日本女團AKB48的港版女團「Idol Girls偶像女生」面世，25位青春少女首次登台表演後，獲得不少網民激讚，有網民更言：「香港終於有kpop女團！」亦有不少人將之與另一人氣組合COLLAR相比。



出道即刻有首MV睇。（YouTube截圖/SMORZ MV《I want you to'》）

平心而論，MV真係拍得好好。（YouTube截圖/SMORZ MV《I want you to'》）

近日又有另一女團在網上掀起討論，不過這隊女團就用了不一樣的做法，並非在香港而是在韓國出道。隊名叫「SMORZ」並由6位美少女Charlott、Lika、Hira、Zellda、Vicki和Ginni組成。首個MV《I want you to'》的預告片在短短5日內已在YouTube獲一萬觀看人次，正式MV也在2天內獲近9萬觀看人次，以一隊新人來講成績可算是十分亮眼！

服裝、場景，運鏡、舞步都做得好好，難怪網民話「韓味濃」。（YouTube截圖/SMORZ MV《I want you to'》）

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據資料，這一隊女團SMORZ所屬的公司為ECHO Entertainment，而韓國活動就由另一公司Number K Company負責。根據Number K Company的官網和社交平台資料所知，這間公司也曾管理過中國藝人戴萌、喻言、男團NCT WISH、韓星JAY B、姜丹尼爾等演出及演唱會事務。根據ECHO Entertainment公司網站介紹，他們擁有來自香港與韓國、經驗豐富的專業製作團隊，融合韓國「教育－企劃－製作」的一體化專業培訓系統，度身訂做最適合香港本地練習生的獨特訓練模式，全力培育新一代的演藝人才。另外，SMORZ亦將出演ArirangTV5月26日的音樂放送節目《Simply Kpop》。

新女團SMORZ。（官網圖片）

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根據一些韓國網站上資料，顯示SMORZ 6位成員均為香港人，其中成員Ginni就因為曾參加2021年韓國女團選秀真人秀Mnet節目《Girls Planet 999》而成為較多人提及的一位。雖然6位成員的個人IG暫時為下架狀態，但網絡上總會流下一點痕跡。從她們以往的照片，也能對她們有更深了解。

Lika（ig@smorz.official）

例如成員之一的LIKA除了影靚相外，也有一些拿着結他自彈自唱的短片。

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Ginni（ig@smorz.official）

GINNI在參加《Girls Planet 999》時，曾在IG開LIVE，然後被網民截圖大讚：「好可愛！」私底下她打扮也十分韓風。

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Vicki（ig@smorz.official）

VICKI的私照則更多，事關早年有網站專為她寫了一篇介紹文章，而且分享過不少青春靚相。從舊照上看，也頗有「喜愛夜蒲」風格。

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Zellda（ig@smorz.official）

Hira（ig@smorz.official）

Hira可能是6位當中較平凡的一位。

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Charlott（ig@smorz.official）

Charlott應該是6位當中較「野性」的一位，從舊照可看到她的小背心、熱褲金髮look。

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