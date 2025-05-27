東張西望｜業主出租單位疑被改建成劏房　租客反指將殘樓變靚

TVB節目《東張西望》昨日（26日）一集講到業主Gary出租大埔自住單位，單位有390呎，另外還有一個2000多呎的平台，租客向Gary表示有意租用他的單位，並有意買了他的單位，但資金不足，所以向Gary要求簽10年合約，最後Gary只是與租客簽了5年租約。由2020年開始起租，直到今年年初租客不續租，Gary收回單位，但就發現單位多了幾間劏房。

業主Gary出租大埔自住單位，單位有390呎，另外還有一個2000多呎的平台。（節目截圖)

業主Gary出租大埔自住單位，單位有390呎，另外還有一個2000多呎的平台。（節目截圖)

業主Gary出租大埔自住單位，單位有390呎，另外還有一個2000多呎的平台。（節目截圖)

Gary表示租客於去年底表示想再續租3年，但他卻表示想先看一看單位變成怎樣才做決定，租客卻指不方便。同一時間租客又表示想買下他的單位，之後租客突然指籌不到錢，除此之外，又有不同的借口，例如：做了擔保人被追債、要離開香港、手機被加密貨幣公司黑客入侵、被人跟蹤、被偷聽等等。最後租客由2月開始沒有交租，2月中Gary收樓後被現場嚇了一跳。

Gary表示租客於去年底表示想再續租3年，但他卻表示想先看一看單位變成怎樣才做決定。（節目截圖)

同一時間租客又表示想買下他的單位，之後租客突然指籌不到錢，除此之外，又有不同的借口。（節目截圖)

Gary的單位原本的兩間房拆了，廚房及洗手間的位置被換了，連地板、水管及電掣都完全被改掉：「我覺得呢間都唔係我本身嘅屋，咁我層樓點樣賣呢？因為你拆晒啲嘢，做唔到按歇㗎嘛。咁你應承咗會還原返畀我，你唔係覺得靚就得㗎嘛！」除此之外，Gary更發現平台位置疑似被間成幾間劏房。

Gary的單位原本的兩間房拆了，廚房及洗手間的位置被換了，連地板、水管及電掣都完全被改掉。（節目截圖)

Gary的單位原本的兩間房拆了，廚房及洗手間的位置被換了，連地板、水管及電掣都完全被改掉。（節目截圖)

Gary更發現平台位置疑似被間成幾間劏房。（節目截圖)

Gary更發現平台位置疑似被間成幾間劏房。（節目截圖)

節目組嘗試聯絡租客，廖倬竩問李先生有關單位還原及間劏房問題，李先生表示自己已經完整歸還給業主：「業主都簽咗退租書，我想話我哋已經還原咗畀佢啦，而當初簽約嘅時候，佢係容許我哋改裝。」他亦埋怨業主不停說這個不行那個不行，要從按金中扣除，而他亦「好心」地把Gary殘舊的單位裝修得很好。而被問到有否把平台改裝成劏房時，他即否認：「梗係冇啦，絕對冇啦！」當廖倬竩提到有證據時，李先生繼續否認：「我唔知你啲證據點嚟啦，但我哋真係冇。」但其實現場平台都有一些疑似間成劏房的痕跡。

節目組嘗試聯絡租客，廖倬竩問李先生有關單位還原及間劏房問題。（節目截圖)