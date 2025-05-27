林峯昔日親口認對鍾嘉欣有好感　網民調侃：得不到Linda找了Ada

林峯一連七場紅館演唱會昨晚（26日）第五場，在網民和粉絲連日集氣下，鍾嘉欣（Linda）終於現身擔任嘉賓，全場歡呼聲震爆紅館。無論是「程亮和常在心」，還是「管家仔和于素秋」，這對昔日螢幕情侶再次聚頭，讓觀眾陷入集體回憶殺。

林峯演唱會第5場嘉賓請來全城期待的鍾嘉欣，掀起全晚高潮。（陳釗 攝）

兩人先合唱《馴獸師之王》，但鍾嘉欣一見到林峯已經「失守」感動流淚，林峯即上前攬攬。（陳釗 攝）

林峯也表示與嘉欣真的很久沒有見，鍾嘉欣笑指大家都已為父母了，林峯大讚對方依然那麼弗和靚。（陳釗 攝）

林峯與鍾嘉欣合唱《心領》。（陳釗 攝）

兩人再次合體場面感人，林峯一句「程亮式」：「沒有常在心的第7900日」，讓嘉欣即場爆喊，鍾嘉欣透露兩人已10多年沒見，並笑言：「你咇咗一個，我都咇咗三個。」及後仔手拖手合唱《心領》。雖然相隔多年，但不少網民依然覺得林峯和鍾嘉欣是最襯一對，更翻出林峯當年節目片段，親口承認對鍾嘉欣有好感，可惜兩人當年未能戲假情真。

無論是《溏心風暴》的Alfred和常在心，還是《溏心風暴之家好月圓》裡面的管家仔和于素秋，林峯和鍾嘉欣的「幕前情侶」組合都大受歡迎。（《溏心風暴》劇集截圖）

無論是《溏心風暴》的Alfred和常在心，還是《溏心風暴之家好月圓》裡面的管家仔和于素秋，林峯和鍾嘉欣的「幕前情侶」組合都大受歡迎。（《溏心風暴之家好月圓》劇集截圖）

林峯曾表示與鍾嘉欣拍劇以外，大家真係無聯絡。（影片截圖）

該視頻是林峯於2009年接受節目《星星同學會》訪問，主持吳君如表示無論TVB，還是廣大市民已假設性他和鍾嘉欣是一對，林峯笑指其實行內也有很多人問。身旁「三哥」苗僑偉追問他對鍾嘉欣有沒有好感？林峯毫不掩飾地說：「咁實有嘅，佢真係一個好女仔。」吳君如追問是否有「撻著」的其中一位？林峯猶豫數秒笑說：「近年覺得可以傾到偈嘅女仔，我身邊一啲同我一齊去工作嘅同事，有時我同嘉欣去影相，影完啲相，佢哋問真係好襯呀你兩個，我自己睇返都真係幾襯。」當時吳君如直接叫林峯：「咁咪上囉！」林峯尷尬說自己也不知道。身旁三哥和吳卓羲則幫口解圍：「你估搭車咩？」逗笑全場。

林峯曾在節目中被三哥問對鍾嘉欣有沒有好感。（節目截圖）

林峯坦言對鍾嘉欣有好感，讚女方是好女仔。（節目截圖）

連他自己都覺得兩人襯。（節目截圖）

+ 9

有網民看了視頻留言：「太可惜了，有好感，很聊得来，别人說他们好般配，自己看一下也確實很般配，為什麼就不追她呢？太可惜了，嘉欣的性格太適合當老婆了，絕配兩個人。」；甚至有網民調侃：「得不到linda所以找了ada（張馨月以前英文名）」；如今，兩人已各有美滿幸福家庭，但此次同框無疑勾起觀眾集體回憶。

林峯同鍾嘉欣被視為黃金CP。（視覺中國）

林峯一家三口。（小紅書圖片）