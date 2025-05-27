YouTuber大J擲30萬美金美國找代母產子　引發道德爭議

百萬網紅大J（Jason）與日籍太太Mai於2020年結婚後移居日本，二人一直好想生小朋友，試過中醫調理、針灸暖宮等，甚至進行6次試管嬰兒，可惜仍落空。日前，大J拍片公開到美國找代母產子的計劃，由於太太不想再次經歷做IVF（人工受孕）流產的痛苦，並希望提高成功率，故決定不用自己的卵子；而大J 亦已到台灣的IVF診所檢查及留存精子，然後再將樣本運送至美國進行代孕，若一切順利，將於明年1月赴美接BB，認為：「每個人都會有自己想法，我不強求別人認同我們的決定。」

大J同日藉太太一直好想有小朋友。（YouTube@Jason）

由於太太經歷6次人工受孕失敗，最後決定搵代母。（YouTube@Jason）

日籍太太Mai更決定唔用自己嘅卵子。（IG@hunggy9527）

大J透露過去進行試管嬰兒，合共花費約150萬港元，當中亦曾見到一線曙光，他說：「成功床咗個胚胎，我收到診所電話，話恭喜我哋，完全睇到係懷孕成功。我揸緊車開心到喊咗出嚟，非常非常之開心，可惜嗰個開心維持咗好短嘅時間。個胚胎之後冇再發展落去，太太需要做人工流產。」

2020年曾見到一線曙光，大J喜極而泣。（YouTube@Jason）

開心到喊。（YouTube@Jason）

可惜最後試管嬰兒都係失敗，太太要做人工流產。（YouTube@Jason）

影片中，大J上載了很多太太躺在病牀上的相片，他亦明白太太每次人工受孕的過程非常辛苦，需要取卵、打好多針，大J的肚皮亦打到大片瘀黑色。最後二人決定找代母，他說：「其實成功率應該係有九成以上，但我哋都失敗咗6次咁多。有可能係我嘅精子問題，可能係我太太卵子嘅問題，亦都可能係個子宮裏邊有問題。最後為咗提高成功率，我太太決定唔用自己嘅卵子，佢就用亞洲年輕女性捐贈嘅卵子做代母計劃。」

日籍太太Mai經歷過6次人工受孕失敗。（YouTube@Jason）

大J都要做好多檢驗。（YouTube@Jason）

打到肚皮都黑晒。（YouTube@Jason）

大J強調他和太太都認為小朋友跟他們有否血緣關係並非重點，對於觀眾一定提問「點解唔去領養？」，大J解釋：「大家要知道我唔係日本人，我而家住喺日本，我要領養一個小朋友，喺呢度係極之、極之困難，甚至乎可以話接近冇可能。」另外，採用代母的道德問題亦備受爭議，大J認為：「「話我哋去搵代母係好殘忍嘅事，美國係合法，我唔係去啲第三世界國家搵一啲好慘嘅人。呢個世界上，有好多嘢喺有啲地方就合法，有啲地方就係唔合法，咁我選擇去一個完全合法嘅地方去做。」他坦言曾考慮在俄羅斯、烏克蘭或喬治亞等地尋找代母產子，但因俄烏戰爭以及喬治亞的法律限制，最終選擇費用更高的美國，所有配套及花費，需要25至30萬美元。而目前在香港找代母產子則屬違法。

大J強調他和太太都認為小朋友跟他們有否血緣關係並非重點。（YouTube@Jason）

最後決定搵代母產子。（YouTube@Jason）