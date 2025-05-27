韓子亮TL兩年內兩度服藥自殺　昏迷送院照片曝光：食咗百幾粒藥

有「更生歌手」之稱的韓子亮（TL），曾推出過《Party with TL》等歌曲，他在2023年底曾試圖輕生，而不足兩年，近日他又再於IG限時動態透露「今次真係食咗百幾粒藥」，疑服藥輕生，表示來生再報答幫助過自己的人，之後友人更曝光了他瞓醫院搶救的照片。

韓子亮在兩年內兩度自殺。（資料圖片）

韓子亮（TL）的《Party with TL》，是網絡經典。（MV截圖）

韓子亮昨晚（26日）於社交平台連發多個帖文，首個帖文說：「我對唔住幫過我嘅人，同埋借個（過）錢俾我嘅人，來生有機會報答返。」相隔不足一小時後，他再發文說：「對唔住大家，所有嘢交低咗，我要走先，今次真係食咗百幾粒藥，唔使搵我。」相隔約兩小時後，一位自稱是他的前經理人，名為「喬」的人又透過韓子亮IG發佈多個限時動態，叫男方的朋友去到位於深圳的「中山大學附屬第八醫院」，透露醫生指TL神智不清：「洗胃洗100幾粒藥出嚟，TL嘅朋友快啲上嚟搵佢，擔心佢又做傻事，今次救得返算好彩。」再隔一小時後，「喬」又說：「醫生話仲有危險，唔知後遺症有幾嚴重，你哋上嚟院，醫生會同大家講。」

韓子亮在IG交代疑似遺言，自爆食了百幾粒藥。（IG@tl_hon）

韓子亮在IG交代疑似遺言，自爆食了百幾粒藥。（IG@tl_hon）

自稱韓子亮前經理人「喬」的人士，在其IG公開他入住的醫院及情況，指他獲救但有機會有後遺症。（IG@tl_hon）

自稱韓子亮前經理人「喬」的人士，在其IG公開他入住的醫院及情況，指他獲救但有機會有後遺症。（IG@tl_hon）

自稱韓子亮前經理人「喬」的人士，在其IG公開他入住的醫院及情況，指他獲救但有機會有後遺症。（IG@tl_hon）

這位「喬」之後貼出一張入院通知書，上面有其前名「韓梓亮」，門診診斷為「藥物中毒」，發文者說：「佢真係中毒，有冇佢其他嘅朋友上嚟睇吓佢，稍後電話會交返俾佢本人。」他透露會暫時睇住TL，更公開疑似韓子亮瞓病床，被醫護人員推入𨋢的影片，並說：「大家唔使打電話俾佢，仲係半昏迷狀態，要留院觀察，真係關心佢嘅人，唔該自己上嚟醫生搵佢，或者DM呢個IG，我暫時會幫佢回覆」、「拜託大家唔好打佢嘅電話搵佢，佢神志（智）不清根本聽唔到電話，我唔會再幫佢聽電話，太多人打電話嚟，有咩事上嚟醫院搵佢？」、「醫生話佢嘅情況洗完胃，肝都有吸收藥物嘅毒素，而家喺大陸嘅公立醫院，有好多嘢要觀察。」

這位「喬」之後貼出一張入院通知書，上面有其前名「韓梓亮」，門診診斷為「藥物中毒」，發文者說：「佢真係中毒，有冇佢其他嘅朋友上嚟睇吓佢，稍後電話會交返俾佢本人。」（IG@tl_hon）

他透露會暫時睇住TL。（IG@tl_hon）

前經理人更公開疑似韓子亮瞓病床，被醫護人員推入𨋢的影片（IG@tl_hon）

前經理人疑安頓好後，就表示自己已很久沒Follow對方的事，只是得知他出事睇一睇，差不多走人，呼籲其朋友直接去「深圳中山大學附屬第八醫院 2樓207，19號病床」探望，又表示：「佢暫時係有意識嘅，情況有啲反常，而家要吸氧氣，走之前會交返電話俾佢，你哋可以自己聯絡佢」一小時後，竟又有另一名自稱是第二位到達的韓子亮朋友用其手機發文，拍低他臥床的照片並說：「冇人信你，所以你醒返，唔好怪我post咗你自己，睇返你收到嘅訊息，冇人信你自殺，其實我本人都唔信，真係好可悲，狠（狼）來了嘅故事，本來我都唔信，雖然我唔係同你好熟，但係我到咗，大家可以上嚟問吓醫生，佢仲瞓緊，的而且確韓子亮冇講大話，希望你醒咗睇到呢個動態，唔好再做埋啲傻仔嘢，冇嘢面對唔到」、「大家唔使再質疑佢，佢今次堅自殺」、「我同你大陸嘅朋友都係你身邊，快啲醒」、「希望你可以加油撐住」。

前經理人稱：「醫生話佢嘅情況洗完胃，肝都有吸收藥物嘅毒素，而家喺大陸嘅公立醫院，有好多嘢要觀察。」呼籲大家不要打電話，直接去醫院探望他。（IG@tl_hon）

繼疑似前經理人後，又輪到另一位朋友用韓子亮的IG發文，貼出其瞓醫院照。（IG@tl_hon）

自稱友人表示，本身因為「狼來了」，不相信韓子亮會自殺，但原來今次他冇講大話。（IG@tl_hon）

自稱友人表示，希望韓子亮盡快甦醒。（IG@tl_hon）

自稱友人指韓子亮今次是真自殺。（IG@tl_hon）

33歲的韓子亮原名梁家進，為闖娛圈前後改過幾次名，分別是梁柏廷、梁迪斯、韓梓亮、韓亞光等，他2013年出道成為樂壇新人，卻在同年底因肛交勒索案被判入獄26個月，2016年出獄後復出，形象負面被網民嘲笑是「更生歌手」。其後他亦不斷有負面新聞，如桃色糾紛、被男苦主指控他賣慘借錢不還、出道早年於活動上搶走保錡支咪等等。