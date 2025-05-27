經典螢幕情侶相隔42年同框 67歲一代打女曾遇片場大火燒成火球
撰文：董欣琪
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現年67歲的楊盼盼，4歲開始習武，8歲已經入戲行，於1976年起開始為TVB拍劇，當中最令人印象深刻的必定是1983年版《射鵰英雄傳》中飾演穆念慈。日前楊盼盼曬出一張與苗僑偉（三哥）的合照，並寫道：「「同三哥會面，好久不見😊唔知而家嘅Gen Z 有無睇過我哋主演1983年《#射鵰英雄傳》呢？」
相中所見，楊盼盼頭戴Cap帽，而三哥就身穿牛仔褸型格十足，兩人相擁合照，同框畫面十分難得！1983年版《射鵰英雄傳》中苗僑偉飾演楊康，楊盼盼飾演穆念慈，這對螢幕情侶大受歡迎，深入民心。如今相隔42年，當年的楊康與穆念慈再同框，即時掀起回憶殺！
其實楊盼盼除了拍劇之外，亦是特技人和武打影星，80、90年代成為TVB台慶及《歡樂滿東華》的表演台柱，不過她曾在2018年9月於馬來西亞拍攝電影《大地回春》期間遇片場失火，整個人瞬間變成火球，面、手和腳多處被燒傷，相當驚險，雖然如今手上仍留有3吋疤痕，但幸好臉部已完全康復。楊盼盼曾經歷一段婚姻，離婚後獨力撫養女兒楊慈悅，楊慈悅前年結婚成為人妻，去年3月誕下一女，榮升外婆的楊盼盼不時在社交平台分享三代同堂的合照，十分溫馨。雖然楊盼盼早已淡出娛樂圈，但就在佛山成立了電影動作訓練基地，培育新一代動作特技演員！