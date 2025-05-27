經典螢幕情侶相隔42年同框　67歲一代打女曾遇片場大火燒成火球

現年67歲的楊盼盼，4歲開始習武，8歲已經入戲行，於1976年起開始為TVB拍劇，當中最令人印象深刻的必定是1983年版《射鵰英雄傳》中飾演穆念慈。日前楊盼盼曬出一張與苗僑偉（三哥）的合照，並寫道：「「同三哥會面，好久不見😊唔知而家嘅Gen Z 有無睇過我哋主演1983年《#射鵰英雄傳》呢？」

楊盼盼被封「女成龍」，2020年獲香港動作特技演員公會頒發「2020年度傑出貢獻大奬」。（ig@yangpanpan）

楊盼盼同元華。（IG@yangpanpan）

黃淑儀、趙雅芝、楊盼盼。（IG@yangpanpan）

聚會！（IG@yangpanpan）

楊盼盼在《天龍八部》中飾演木婉清。（影片截圖）

楊盼盼曾主演《女黑俠木蘭花》。（網上圖片）

相中所見，楊盼盼頭戴Cap帽，而三哥就身穿牛仔褸型格十足，兩人相擁合照，同框畫面十分難得！1983年版《射鵰英雄傳》中苗僑偉飾演楊康，楊盼盼飾演穆念慈，這對螢幕情侶大受歡迎，深入民心。如今相隔42年，當年的楊康與穆念慈再同框，即時掀起回憶殺！

楊盼盼同苗僑偉重聚。（IG@yangpanpan）

1983年版《射鵰英雄傳》中苗僑偉飾演楊康，楊盼盼飾演穆念慈（IG@yangpanpan）

十分經典。（影片截圖）

1983年楊盼盼與苗僑偉合演《射鵰英雄傳》，他們扮演的穆念慈與楊康成為觀眾心目中的經典螢幕情侶。（影片截圖）（影片截圖）

83版《射鵰英雄傳》相當經典，楊盼盼飾演的穆念慈亦備受追捧。（影片截圖）

其實楊盼盼除了拍劇之外，亦是特技人和武打影星，80、90年代成為TVB台慶及《歡樂滿東華》的表演台柱，不過她曾在2018年9月於馬來西亞拍攝電影《大地回春》期間遇片場失火，整個人瞬間變成火球，面、手和腳多處被燒傷，相當驚險，雖然如今手上仍留有3吋疤痕，但幸好臉部已完全康復。楊盼盼曾經歷一段婚姻，離婚後獨力撫養女兒楊慈悅，楊慈悅前年結婚成為人妻，去年3月誕下一女，榮升外婆的楊盼盼不時在社交平台分享三代同堂的合照，十分溫馨。雖然楊盼盼早已淡出娛樂圈，但就在佛山成立了電影動作訓練基地，培育新一代動作特技演員！

楊盼盼經常在台慶及《東華》做好多高難度表演。（受訪者提供）

走鋼絲飛越山頂凌霄閣可算係經典之作，楊盼盼與幕後團隊一早就要開始綵排試位。（受訪者提供）

楊盼盼在馬來西亞拍攝電影《大地回春》遇片場失火，整個人瞬間變成火球，面、手和腳多處被燒傷。（資料圖片）

楊盼盼是著名武打女星。（IG@yangpanpan）

楊盼盼同女兒。（IG@yangpanpan）

楊盼盼同女兒。（IG@yangpanpan）

楊盼盼「笑到見牙唔見眼」，十分滿足。（IG@ellery.traveler32）

溫馨。（IG@yangpanpan）

三代同堂。（IG@yangpanpan）

三代同堂。（IG@yangpanpan）

楊盼盼邀請陳國坤擔任《盼你賞面》嘉賓。

李芷晴（左一）與一眾港姐在《歡樂滿東華》與楊盼盼（中）上台表演。（葉志明攝）