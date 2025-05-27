COLLAR以為去度假｜Ivy被網民嚇到唔再貼泳照　Day再向張家朗挑機

女團COLLAR今日現身最新團綜《COLLAR以為去度假》記者會，活動上七位成員除了玩射箭小遊戲，又輪流「放飛機」，每人飛出兩隻親筆簽名紙飛機給Fans，但烏龍百出，芯駖將飛機飛返上台，Marf更誤將飛機擊中在場記者臉上，場面搞笑。

女團COLLAR今日現身最新團綜《COLLAR以為去度假》記者會。（葉志明攝）

雖然記者會在閒日中午舉行，但仍獲大批Fans撐場，當中不乏身穿校服的學生。（葉志明攝）

活動上COLLAR玩小遊戲，蘇雅琳Ivy擔任神射手，男粉絲大叫：「射我呀Ivy！」（葉志明攝）

一擊即中射中Candy。（葉志明攝）

「箭靶」之一的Day反晒白眼很搞笑。（葉志明攝）

Gao無幾耐已掌握了遊戲出貓竅門。（葉志明攝）

第二輪到Candy做「神射手」。（葉志明攝）

Candy射的箭在Marf耳邊擦過，非常驚險，Candy立即攬攬對方安撫驚魂未定的Marf。（葉志明攝）

再嚟！Marf直接遮住塊面。（葉志明攝）

七位接受「大懲罰」，要做心心，但對粉絲來說應該是大福利。（葉志明攝）

畀心。（葉志明攝）

再畀心。（葉志明攝）

COLLAR即場「放飛機」送畀Fans，卻烏龍百出，場面搞笑！（葉志明攝）

按圖睇COLLAR「放飛機」蝦碌照：

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講到今次節目原本是騙COLLAR去度假，最終七位原來被「賣豬仔」，要接受特訓，COLLAR受訪時，陳泳伽Winka及李芯駖原來是最天真成員，事情竟毫無懷疑，Winka笑說：「呢個就係點解個片尾我喊得咁慘，我真心以為公司覺得我哋呢兩三年都攰啦，真係俾我哋唞吓，可能都有啲Mission會做，但係會唔會係去按下摩呀、食吓啲好嘢呀。」Ivy即回應：「邊個睇吖呢啲，邊有收視率吖！」她透露今次拍攝共11日，節目組只得3日有畀時間表，她一早已知有詐，而許軼Day就說：「我有追問我哋經理人，到底我哋聽日嘅schedule係咩、後日嘅schedule係咩，跟住佢都唔覆我！嗰下我就覺得好古怪，跟住我將我畢生之寶，可以即時用嘅嘢都即刻拎返出嚟，嗰啲即棄牙刷，即刻喺酒店囤定一啲。」

其實大部份成員見到行程表11日只得3日，已洞悉到「中伏」，知道節目組有陰謀，但當時未知嚴峻程度。（葉志明攝）

Winka絕對是最易信人的COLLAR成員，竟冇洞悉到公司陰謀，更以為公司見她們辛苦，獎勵她們去度假。（葉志明攝）

預告片見Winka喊得最勁，但沈貞巧（Gao）就透露個個都有喊：「可能surprise又有，感動又有，辛苦嘅moment又有，所以唔係程度嘅問題，係唔同心情。」（葉志明攝）

COLLAR今次享用了榴槤放題，本身不吃榴槤的王家晴Candy都突破了心理關口，而翌日Winka即刻狂生痱滋。（葉志明攝）

今次節目COLLAR因意見不合差點鬧大交，沈貞巧（Gao）坦言已混亂到不知是誰先出口，芯駖劇透指當時大家因信任而互相猜度；節目預告中講到七位是「公主」，問到誰人公主病最嚴重，COLLAR竟個個爭住認公主癌，Day說：「我都公主癌，我記得我長期戴住頂帽，因為好驚曬黑，長期戴住漁夫帽同埋笠實晒成個身。」Gao則謂：「我知道係咩公主啦，我驚重嗰啲公主癌，但係我覺得去完之後真係冇咁驚蟲。」芯駖自爆畏高、Ivy自封為「睡公主」、Winka表示自己是專破壞規矩的公主，至於王家晴Candy則說：「我係……仆親公主，容易受傷的女人，因為我唔知點解嗰幾日又瘀、又流血，落水有嗰啲玻璃纖維，成隻腳都係世界地圖咁。」

Candy自稱仆親公主，在新加坡頻生意外周身傷。（葉志明攝）

七位「公主」爭住自認「公主癌」。（葉志明攝）

不過COLLAR表示，經過今次「特訓」，自理能力都加強了。（葉志明攝）

講到上周播完的劇集《哪一天我們會紅》大獲好評，主演的Day感謝大家喜歡角色，而在慶功上邱彥筒Marf因見到節目初段的蛋糕重現而感動爆喊，坦言很難得遇到這麼善良的團隊，網民揚言要將劇集推上Netflix，Marf說：「咁就梗係好啦！同埋希望我哋有更加多資源做第二季！（想有第二季？）我想啊，希望公司做多啲唔同節目俾我哋劇組。（劇入面好多金句，你話ViuTV冇乜Budget）Michelle（角色）講㗎咋，ViuTV好多budget！」劇中有一幕講Day飾演的Anna向劍神張家朗挑機「激光劍」，而現實中亦獲張家朗回覆，指自己不會認輸，有機會可以比試，他當時說：「應該都唔會輸啩，我始終都係一個劍擊運動員。」但如果要比唱歌跳舞，張家朗就一秒落閘稱：「冇可能！」Day得悉對方回應後，感謝網民和張家朗肯投入劇集，拋出志氣Bite：「激光劍係Anna嘅『長』項，唔知係咪你嘅『長』項！」

面對張家朗對「格劍」的回應，Day說：「激光劍係Anna嘅『長』項，唔知係咪你嘅『長』項！」但冇乜霸氣。（葉志明攝）

Marf希望《哪一天我們會紅》可以添食拍第二季，或與同一個劇組合作更多節目。（葉志明攝）

Ivy日前貼出去小琉球的側身泳照，令網民非常激動興奮，不過她指被大家嚇親，很怕醜，原來諗住再Post更多相都不敢。而講到她戴洪嘉豪的「小洪帽」去睇緋聞對象洪嘉豪演唱會，又被網民P圖，她無奈表示帽是193送的，又說：「唔好亂咁P圖啦，假新聞係一個好壞嘅行為嚟㗎，我哋同《Last seen》一齊去嘅，希望遲啲《Last seen》都可以有舞台劇。（好愕然見到大家P圖？）因為係人哋send畀我，我覺得好奇怪，不過算啦大家都知。（覺唔覺得網民一廂情願認為你哋一對）咁係佢哋嘅自由啦，我都解釋過就唔講咁多。」

Ivy的泳照雖然尺度不大，但已引起極大迴響，IG吸近6萬個Likes！不過她指網民反應令她怕醜，不敢再Post。（Instagram：ivyysooo）

Ivy So對於與洪嘉豪的緋聞感無奈，稱之前已講過，不想講太多，但希望網民不要改圖。（葉志明攝）

早前剛完成《你好，打劫》舞台劇的芯駖，自言精神好好，因為之前哭了很多場，每場都喊到聲嘶力竭，但被麥沛東打足十幾巴的她自爆塊面瘦咗，又說：「我諗如果計埋我哋Rehearsal，冚咗二、三十巴，麥東話佢好驚，叫我千祈唔好郁，佢睇咗個位打得好準，每一次打完發覺真係瘦咗，可能通咗啲淋巴，我每次打完都喺出面敷一兩分鐘冰袋先返入嚟，其實冇乜好腫，但係隻眼真係喊到腫。」