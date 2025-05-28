歐陽妙芝17歲細仔中學畢業　方玉亨五官似足媽咪愈大愈有韓星味

1997年的落選港姐歐陽妙芝，2004年與金融才俊方時俊（Steven）結婚，育有19歲大仔方玉丞（Achille）和17歲細仔方玉亨（Atilla），兩子盡得父母真傳，都是靚人一族。日前細仔終於中學畢業戴四方帽，歐陽妙芝在IG分享相片，與老公一起與細仔影畢業相，並感性寫道：「畢業快樂！ 👨🏻‍🎓@_atillafong_ 親愛的，我們為你感到無比驕傲！ 👶🏻❤️衷心感謝VSA（滬江維多利亞學校）以及所有在這一路上給予您支持的老師和朋友。因為你們的辛勤努力和他們的鼓勵，每一步都更加光明。祝福你們的未來更光明，開闢出自己的道路，創造自己的世界。繼續奮鬥，繼續夢想，創造自己的奇蹟！ ✨」

歐陽妙芝係1997年落選港姐。（電視截圖）

歐陽妙芝擁有身材高䠷，落選後從事模特兒工作。（電視截圖）

方玉亨五官似足媽咪，尤其笑容一模一樣。（ig@christineauyang_99）

中學畢業。（ig@christineauyang_99）

歐陽妙芝一直好好栽培兩子，大仔方玉丞早在13歲時，主動向父母提出到澳洲升學，2023年中學畢業時，歐陽妙芝夫婦更一齊飛到澳洲，見證大仔的中學畢業禮。近期，Achille夥拍朋友組成二人音樂組合—whereshewasband，不時上載自彈自唱的短片及演出。

歐陽妙芝育有兩子。（ig@christineauyang_99）

大仔較陽光。（ig@christineauyang_99）

大仔已經高過父母。（ig@christineauyang_99）

早前歐陽妙芝同兩子去日本旅行。（ig@christineauyang_99）

早前歐陽妙芝同兩子去日本旅行。（ig@christineauyang_99）

而細仔方玉亨一直留港就讀滬江維多利亞學校，據了解這所國際學校每年學費約16萬港元。Atilla自幼喜歡跳舞，兩歲時與媽咪跟隨網上教學學跳舞，八歲時Atilla正式學習芭蕾舞。之後Atilla對韓流文化產生興趣，曾赴韓國當練習生學跳舞，就讀中學期間，更跟同學組成舞蹈組合「CLOUD 9」大跳K-Pop。15歲那年便參加了TVB聯同香港星空衛視打造的選秀節目《亞洲超星團》，天生皮膚白、加上一雙迷人笑眼，甚有Oppa影子，可惜最終以18強止步，未能出道成為「Loong9」成員。不過，他未有放棄追夢，之後衝出香港赴韓國參加選秀節目《PROJECT 7》，並成功躋身100強，成為唯一香港代表，歐陽妙芝亦百分百支持兒子追夢。

細仔方玉亨校內表演。（ig@_atillafong_）

方玉亨前年參加了TVB與內地合辦的選秀節目《亞洲超星團》。(資料圖片)

方玉亨已經出發韓國參加選秀節目《PROJECT 7》。(官網圖片)

原來方玉亨已經在韓國加入了節目《PROJECT 7》的集訓，更躋身進100強。(官網圖片)