myTV SUPER食住林峯鍾嘉欣CP熱　宣布限時免費睇《溏心》竟惹不滿

林峯在第五場《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會》上，邀請到昔日合作無間的鍾嘉欣做嘉賓，演唱《馴獸師之王》及《心領》，嘉欣與十幾年冇見的拍檔重遇，激動爆喊。而「沒有常在心的第7900日」後，二人在第7901日終極合體，在網絡上掀起熱話，網民都很懷念「程亮與常在心」、以及「管家仔與于素秋」兩對「溏心CP」。

林峯在第五場演唱會上，邀請到昔日合作無間的鍾嘉欣做嘉賓，嘉欣感動到當場爆喊。（IG@chungkayanlinda）

而「沒有常在心的第7900日」後，二人在第7901日終極合體，在網絡上掀起熱話。（資料圖片/陳釗攝）

而TVB旗下的myTV SUPER都食住個勢，宣布「成功爭取」，將在myTV SUPER讓觀眾限時免費重溫《溏心風暴》及《溏心風暴之家好月圓》兩套劇，好讓大家重溫回憶殺CP，更在帖文寫：「程亮x常在心💗，管家仔x于素秋💗」。

網民都很懷念「程亮與常在心」、以及「管家仔與于素秋」兩對「溏心CP」。（劇照）

myTV SUPER都食住個勢，宣布「成功爭取」，在myTV SUPER限時免費重溫《溏心風暴》及《溏心風暴之家好月圓》。

不過這個舉動竟然都激嬲網民？原來因為限時只限七天，網民覺得實在太少，畢竟兩輯加起來共80集，七日內要看完，相信要無業人士或倍速觀看才做到。網民留言質疑根本睇唔切：「你俾都俾得有啲誠意啊，你40集得七日、每日要睇5.7集，即係平均每日要追六集啊，點樣追啊？六個鐘！」有人補充：「計漏咗 兩套即係12集一日😂😂😂」、「打算睇到中秋 有無得諗？ 」、「當d 8、90後觀眾唔洗返工 全職煲劇😄」

網民不滿的原因，原來是因為只得7日限時免費「唔夠喉」。（Threads@mytvsuper）

要在7日內睇完80集《溏心》，相信有返工的觀眾都一定冇可能做到。（Threads@mytvsuper）

另外，也有人借機宣洩不滿，指鍾嘉欣與林峯一直都是視后視帝最大遺珠！網民爆粗留言：「一直唔畀視帝視后人，而家走出嚟搶fo呀？幾次啦！一次都唔畀佢哋！林峯值得嘅視帝：家好月圓、談情說案、雷霆掃毒、使徒行者；鍾嘉欣值得嘅視后：點解阿Sir係阿Sir、護花危情、華麗轉身、星空下的仁醫，家陣見兩個hit返，想搶view定hitrate呀？」雖然myTV SUPER小編都改變不了頒獎禮結果，但未知會否聽一聽民意，延長免費收看期限呢？

鍾嘉欣十次陪跑，即使之前特地回港參加《萬千星輝頒獎典禮2021》，卻仍與視后寶座無緣，網民一直為她抱不平！（資料圖片）