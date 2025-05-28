雷莊𠒇細佬搞豪華婚禮入夜變迷幻派對　罕曬全家福妹妹笑容甜美

現年30歲、2017年港姐冠軍雷莊𠒇（Juliette）卸任後未有簽約TVB，返加拿大做模特兒兼演員發展順利，但個人喜歡挑戰，早前第五度參加選美代表香港出戰，成為「選美達人」。日前雷莊𠒇在社交平分享喜事，她任職機師的弟弟Johnny Louie和太太Haley在越南舉行盛大婚禮，她和妹妹Tiffany Louie充當姊妹團，與父母一家人罕曬合照，紀念這個美好時刻。

雷莊𠒇被細佬妹爬頭結婚，早前透露與男友甩拖。（小紅書@雷莊𠒇）

雷莊𠒇全家福。（小紅書@雷莊𠒇）

雷莊𠒇嘅細佬係飛機師。（小紅書@雷莊𠒇）

雷莊𠒇在小紅書以「直擊港姐弟弟婚禮現場」為題，寫道：「我的寶貝弟弟要結婚了#越南旅行#下龍灣」。雷莊𠒇穿上性感藍色伴娘裙大騷美好身段，全日滿場飛表現興奮，而她的已婚妹妹顏值亦相當高，兩姊妹經常結伴同行。

新郎Johnny穿上卡其色西兼戴上黑超，外形高大有型，甚有「cool魔」的影子。相中可見，婚禮在沙難上舉行，現場佈置非常精緻優雅；宣誓儀式後，賓客移師到室內聚餐，一對新人在婚禮舞台上跳舞，姐妹團與兄弟團又戴上造型非常可愛的黑超上台合照，又大玩爭櫈仔遊戲，有伴娘更玩到跌在地上，氣氛非常好。

雷莊𠒇細佬身形高大，戴住太陽眼鏡好有「cool魔」影子。（小紅書@雷莊𠒇）

雷莊𠒇細佬身形高大，戴住太陽眼鏡好有「cool魔」影子。（小紅書@雷莊𠒇）

雷莊𠒇被細佬妹爬頭結婚，早前透露與男友甩拖。（小紅書@雷莊𠒇）

雷莊𠒇妹妹笑容甜美。（小紅書@雷莊）

雷莊𠒇身為半個主人家，開心滿場飛。（ig@juliettelouie）

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一對新人跳舞。（ig@juliettelouie）

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婚禮由朝玩到晚，雷莊𠒇還分享了多段相信是婚禮after party的片段，見到一對新人與賓客在場內跳舞又打卡，其中一段影片見到滿檯都是啤酒，大家玩到超high。

after party大家玩得更盡慶。（ig@juliettelouie）

燈光十足迷幻派對。（ig@juliettelouie）

現年30歲的雷莊𠒇家庭背景富裕，父親是香港十大傑出設計師之一的雷葆文，有傳身家過億，而且擁有不少海外物業，相當豐厚。而雷莊𠒇的弟弟是機師，妹妹則做護士，全家也是專業人士；而妹妹在2020年已結婚，只有大家姐雷莊𠒇一人未婚。

雷莊𠒇家庭背景富裕，父親是香港十大傑出設計師之一的雷葆文。（ig@juliettelouie）

妹妹於2020年結婚。（ig@juliettelouie）

妹妹於2020年結婚。（ig@juliettelouie）

雷莊𠒇身材出眾，唔介意性感。（ig@juliettelouie）