雷莊𠒇細佬搞豪華婚禮入夜變迷幻派對 罕曬全家福妹妹笑容甜美
撰文：程嵐風
出版：更新：
現年30歲、2017年港姐冠軍雷莊𠒇（Juliette）卸任後未有簽約TVB，返加拿大做模特兒兼演員發展順利，但個人喜歡挑戰，早前第五度參加選美代表香港出戰，成為「選美達人」。日前雷莊𠒇在社交平分享喜事，她任職機師的弟弟Johnny Louie和太太Haley在越南舉行盛大婚禮，她和妹妹Tiffany Louie充當姊妹團，與父母一家人罕曬合照，紀念這個美好時刻。
雷莊𠒇在小紅書以「直擊港姐弟弟婚禮現場」為題，寫道：「我的寶貝弟弟要結婚了#越南旅行#下龍灣」。雷莊𠒇穿上性感藍色伴娘裙大騷美好身段，全日滿場飛表現興奮，而她的已婚妹妹顏值亦相當高，兩姊妹經常結伴同行。
新郎Johnny穿上卡其色西兼戴上黑超，外形高大有型，甚有「cool魔」的影子。相中可見，婚禮在沙難上舉行，現場佈置非常精緻優雅；宣誓儀式後，賓客移師到室內聚餐，一對新人在婚禮舞台上跳舞，姐妹團與兄弟團又戴上造型非常可愛的黑超上台合照，又大玩爭櫈仔遊戲，有伴娘更玩到跌在地上，氣氛非常好。
+2
+1
婚禮由朝玩到晚，雷莊𠒇還分享了多段相信是婚禮after party的片段，見到一對新人與賓客在場內跳舞又打卡，其中一段影片見到滿檯都是啤酒，大家玩到超high。
現年30歲的雷莊𠒇家庭背景富裕，父親是香港十大傑出設計師之一的雷葆文，有傳身家過億，而且擁有不少海外物業，相當豐厚。而雷莊𠒇的弟弟是機師，妹妹則做護士，全家也是專業人士；而妹妹在2020年已結婚，只有大家姐雷莊𠒇一人未婚。
+8