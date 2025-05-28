中年好聲音3｜李金凱激動澄清打字親回訊息　獲劉洋認證：好快的

《中年好聲音3》中獲封「生命鬥士」的李金凱，雖然無緣三甲，但仍憑正能量及別具感染力的動人歌聲而大受歡迎。近日李金凱與季軍劉洋一起接受周國豐YouTube頻道節目訪問，主題為「一首歌一個故事」。李金凱10歲時因為觸碰到5千伏高壓電以致失去雙臂、導致永久傷殘，但仍保持積極人生態度，他直言來港參加《中年好聲音3》就如「有了第二次生命」：「好像是給了我第二次生命，然後重新再活一次，這種感覺非常棒！」

李金凱無緣三甲。（資料圖片）

「生命鬥士」李金凱獻唱《一生中最愛》奪5燈。

失去雙臂的3「生命鬥士」李金凱為本輯焦點選手，來自雲南的他是一名網絡主播，首次亮相節目以譚詠麟（譚校長）經典金曲《一生中最愛》作賽，母語為普通話的他以超純正廣東話挑戰，加上殘疾身世故事，感染力十足，令他獲得5燈亮麗成績。

近日李金凱與季軍劉洋一起接受周國豐YouTube頻道節目訪問。（YouTube影片截圖）

主題為「一首歌一個故事」。（YouTube影片截圖）

李金凱直言來港參加《中年好聲音3》就如「有了第二次生命」。（YouTube影片截圖）

李金凱自言受香港文化影響頗深，去年他首度來港，參加《中年好聲音3》，令他更感受到香港的魅力：「通過音樂這麼浪漫的方式，和香港結下了非常深厚的情誼，這個是非常奇妙的。」而早前李金凱同劉洋更加入明星足球隊，譚詠麟同黃日華試腳之後都大讚李金凱有技術，劉洋就夠份量，對此，李金凱就感嘆：「當夢想照進現實了，就是這個畫面。」

李金凱講感受時係咁哽咽眼紅，但佢都盡量想以笑容帶過。

李金凱獻唱《當年情》，仲要表演彈結他。

李金凱《歸來吧》有幾感動，睇肥媽同海兒嘅反應就知。

李金凱自言受香港文化影響頗深，去年他首度來港，參加《中年好聲音3》，令他更感受到香港的魅力。（YouTube影片截圖）

早前李金凱同劉洋加入明星足球隊，李金凱感嘆：「當夢想照進現實了，就是這個畫面。」（YouTube影片截圖）

李金凱失去雙臂仍保持樂觀態度，但不少人都擔心他日常生活諸多不便，連狄波拉（拉姑）都相當緊張，直言「如果我不是謝霆鋒媽媽，我很早就已經到電視台，每天他要吃飯、他要幹嘛，我都會陪他。」拉姑又擔心李金凱會否遇上不便：「真係㗎……邊個陪佢去洗手間呢，我可以為他做些什麼……」不過李金凱就坦言失去雙手反而令他比別人多了很多思考的時間：「有了手機以後，沒有自己的思考了，都是跟着手機走的。」但他就強調其實自己亦有用手機：「很多人都以為給我發消息，我經理人給我發消息也是這樣『麻煩你跟金凱說…』，麻煩誰呀？我自己給你回消息好不好！全都是我自己在回覆的。」

好多人都擔心李金凱用唔到手機。（YouTube影片截圖）

好多人都擔心李金凱用唔到手機。（YouTube影片截圖）

李金凱親回訊息！（YouTube影片截圖）

李金凱親回訊息！（YouTube影片截圖）

李金凱親回訊息！（YouTube影片截圖）

李金凱自詡打字比香港人快。（YouTube影片截圖）

李金凱自詡打字比香港人快，更自爆是用腳打字，身旁的劉洋即大爆料指《中3》決賽期間，他們同住場館附近的酒店，劉洋去了李金凱的房間傾偈，更叫李金凱示範如何發信息，李金凱笑言：「其實我用腳打字還挺快的！」劉洋即表示認同：：「好快的！好厲害！」李金凱又自言學得很快：「就是當我發現有手機這個東西，大家都在玩，我不能玩的時候就學得很快了。因為你沒有辦法，然後就學會了，現在打字，其實我真的覺得比一般人要快一點，我用鍵盤，我平時編輯音樂或者是在用電腦的時候，有時候是盲打的，不看鍵盤。」相當犀利！

自爆是用腳打字。（YouTube影片截圖）

劉洋好好奇。（YouTube影片截圖）

勁！（YouTube影片截圖）

即場學。（YouTube影片截圖）