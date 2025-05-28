新龍門客棧｜施姐攜手李龍將電影首擺粵劇舞台：2、3百萬找數一定

由粵劇班主彭美施（施姐）任出品人兼總策劃的嶄新粵劇《新龍門客棧》，將於7月18日至20日一連三晚在西九戲曲中心大劇院上演，今日（28日）假銅鑼灣舉行記者會，出席小生、花旦包括：李龍、梁兆明、王志良、梁非同、梁燕飛及莫華敏等；席間同時宣布三套精選劇目：《白蛇許仙情越千年》、《新梁祝》及《新胡不歸》亦於7月15日至17日在同一場地重演。

粵劇《新龍門客棧》今日（28日）假銅鑼灣舉行記者會，演員陣容強勁。（葉志明攝）

施姐今次把經典電影《新龍門客棧》搬上舞台演出，施姐受訪時自言向來都是創意班主，每次創作新戲都希望是能帶給觀眾新鮮感的新劇目。今次更是她親自拜訪吳思遠，多得對方幫忙，象徵式收取港幣一元授權費。「香港粵劇是首次演出《新龍門客棧》，難度一定有，但去克服囉，最難是舞台的調度，因為我們是一個客棧的實景，所以故事都在這裏發生。不過有之前12套劇的經驗，很有信心，群策群力就事成。（今次成本多少？）二、三百萬找數一定。」

大佬倌李龍表示今次難度在於電影很多動作可以NG再來，但舞台上要一氣呵成。（葉志明攝）

左起：梁燕飛、大佬倌李龍、出品人施姐彭美施及莫華敏。（葉志明攝）

第二次與施姐合作的大佬倌李龍，表示被施姐的態度所吸引，盛讚對方好班主又好客，各方面一拍即合，再合作很有熟悉的感覺，「但難度在於電影很多動作可以NG再來，但舞台上要一氣呵成。」問到與施姐都是高要求的人，過程中會否都有些磨擦？李龍直言良性的拗撬一定會有，但大家為件事好是必須去做，不要執著自己，互相接納對方意見去研究才是最好。

施姐彭美施與大佬倌李龍互相欣賞。（葉志明攝）

梁燕飛劇中飾演店主，她希望演出角色的狂性、野性和嬌媚，但令她最大壓力的是與前輩李龍有感情線，希望把壓力變成動力。至於莫華敏表示今次《新龍門客棧》有別以往的粵劇，事前特意去翻看電影偷師，對演出十分期待。

梁燕飛稱與前輩李龍演感情線有壓力。（葉志明攝）

莫華敏事前特意翻看電影偷師。（葉志明攝）

另外，施姐作品叫好叫座，問到有沒有計劃衝出香港？施姐坦言這是她的心願，希望把廣東大戲帶到外國人眼中，首個目標是拉斯維加斯。