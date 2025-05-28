新龍門客棧｜梁非同演繹林青霞角色　網民讚高顏值可闖影壇咁回應

由粵劇班主彭美施（施姐）任出品人兼總策劃的嶄新粵劇《新龍門客棧》，將於7月18日至20日一連三晚在西九戲曲中心大劇院上演，今日（28日）假銅鑼灣舉行記者會，席間同時宣布三套精選劇目：《白蛇許仙情越千年》、《新梁祝》及《新胡不歸》亦於7月15日至17日在同一場地重演，出席小生、花旦包括：李龍、梁兆明、王志良及梁非同等，場面熱鬧。

由粵劇班主彭美施（施姐）任出品人兼總策劃的嶄新粵劇《新龍門客棧》，今日（28日）假銅鑼灣舉行記者會。（葉志明攝）

左起：王志良、梁非同及梁兆明，三人合作多次，默契愈來愈好，每次都希望帶給觀眾新的感覺。（葉志明攝）

梁非同受訪時透露劇中飾演電影裡面林青霞的角色，壓力非常大，因為覺得對方在電影中演得非常有型，而她本身也很喜歡這個角色。此外，劇中她還會同梁兆明和王志良兩位小生有三角關係感情戲，怕不怕招架不住？她笑言：「我們會努力排戲。」

梁非同透露劇中與王志良（左）和梁兆明（右）有三角關係。（葉志明攝）

而梁兆明劇中則飾演梁家輝的角色，與王志良不同派別，他是江湖俠士，對方則是錦衣衛，所以兩者間擦出很多火花。至於王志良飾演的錦衣衛，除了智勇雙全外，也不乏動作戲，他覺得好玩之餘也很有挑戰性。

王志良對重演《新胡不歸》非常期待，向來他對自己都是很有要求的，希望每次演出都有進步。（葉志明攝）

梁兆明大讚施姐要求高，也很認真。（葉志明攝）

除了新劇《新龍門客棧》外，梁非同有份演出的《白蛇許仙情越千年》、《新梁祝》及《新胡不歸》也同一時間重演，問到會否感到吃力？身為施姐愛將的梁非同，多謝對方提攜，開心有這個機會，她覺得每次重演一個角色，就好似再重遇一個朋友的感覺，透過曲詞與這個朋友溝通，成為自己的一部分，這個消化過程她是非常享受。

梁非同是施姐愛將。（葉志明攝）

另外，有網民大讚非同擁高顏值，粵劇之外也可以嘗試拍劇、拍電影？非同直言自己對這兩方面也很感興趣，之前也曾試過演出舞台劇和學生電影，她認為作為演員每一個媒體都要接觸和學習一下，然後將這些新知識放進戲曲裡面，從而活化戲曲。