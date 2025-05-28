馬天佑歌曲新版本找來超人氣視后罕開金口　19年前洗腦歌深入民心

馬天佑數月前推出新歌《我們什麼都不是》，為了宣傳新歌，他非常大陣仗，找來68個單位跟自己合唱拍片宣傳，表示：「68把香港樂壇不同年代的聲音，68種曖昧不清的感情關係。」而今次的合作單位有多位久未露面，甚至是封咪多年的歌手都肯為他「出山」，例如：蔣雅文、何嘉莉、趙頌茹、王秀琳、黃伊汶等等，網民都不禁讚歎馬天佑是「人緣天花板」，表示：「點樣搵返佢哋出嚟咁勁？」

「文青女神」蔣雅文亦有出山。（IG@mayaoo）

黃伊汶露大長腿合唱。（IG@mayaoo）

馬天佑與退出幕前多年的王秀琳合唱。（IG@mayaoo）

而暫停了兩個月後，馬天佑近日又再發放新一波宣傳，找來多位台灣金曲獎人馬助陣，包括魏如萱、林宥嘉、孫盛希、倪安東，但最讓人驚喜的，當然便是今日（5月28日）生日的「視后」佘詩曼！二人在電車上合唱，佘詩曼劈頭便說：「見到我哋，都知做咩㗎啦！」馬天佑：「咁點呀？」阿佘笑一笑說：「嚟啦。」然後便唱起歌來，一臉陶醉，且歌聲相當動聽。

而暫停了兩個月後，馬天佑近日又再發放新一波宣傳，找來多位台灣金曲獎人馬助陣，包括與魏如萱推出合唱版。（IG@mayaoo）

林宥嘉非常畀面，練好廣東話與馬天佑隔空合唱。（IG@mayaoo）

䦧奕格（IG@mayaoo）

片中引述佘詩曼說：「以為自己是你的主場，原來只是你人生的一場巡迴演出。」馬天佑又在留言祝佘詩曼生日快樂，而留言欄都有很多人跟阿佘講生日快樂，並說：「嘩，新聞女王都比你請到，厲害呀！勁，型！」、「Wow～原來Man姐唱歌咁好聽😍👏🏼」、「Man姐唱得幾好，好有感情，仲好有氣場！👍🏻你嘅idea好新穎好有創意！加油！👍🏻💪🏻」其實阿佘的確好少開金口，不過以前都有出過歌曲，2006年她為《大長今》卡通版所唱的主題曲《星星的加冕》，在TVB日播夜播，唱到街知巷聞，相當洗腦，深入民心。

二人在電車上合唱，佘詩曼劈頭便說：「見到我哋，都知做咩㗎啦！」（IG@mayaoo）

貴為視后，佘詩曼非常入戲。（IG@mayaoo）

佘詩曼罕有開金口。（IG@mayaoo）

片中引述佘詩曼說：「以為自己是你的主場，原來只是你人生的一場巡迴演出。」（IG@mayaoo）

5月28日是佘詩曼50歲生日。（IG@charmaine_sheh）