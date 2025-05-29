TVB雙料視帝被集郵疑睇樓榮升做業主　曾直播1小時吸金六位數

現年37歲的TVB當家小生張振朗，近年事業、愛情兩得意，在年初舉行的《萬千星輝頒獎典禮2024》中連奪「最佳男主角」和「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，榮登「雙料視帝」，登上事業高峰。而他與女友楊偲泳，感情亦發展穩定，不時投擲「閃光彈」，甜蜜到漏！近日，張振朗更被發現疑現身馬來西亞樓盤展銷廳，難道有意在當地置業升呢做業主？

張振朗在年初TVB頒獎禮上成為雙料視帝。（資料圖片/梁碧玲攝）

張振朗與女友楊偲泳感情穩定，更融入家中。（IG圖片）

張振朗近年經常飛往馬來西亞「亮相」，更一舉奪得「大馬視帝」稱號，足見在當地人氣爆燈。然而張振朗似乎也非常喜歡這個地方，近日，當地一位地產經紀在社交平台分享與張振朗的合照，並寫道：「TVB藝人，來吉隆坡KL考察房產」。相中張振朗身穿直條恤衫配搭黑色西褲，戴上Cap帽，打扮低調，與地產經紀疑身在樓盤展銷廳，兩人齊齊開心給出勝利手勢，看似對今次「考察」非常滿意。

張振朗疑在樓盤展銷廳被集郵。（小紅書圖片）

張振朗身處位置的背景，與「Skyline Embassy」展銷廳的裝潢十分相似。（Youtube截圖）

張振朗近日在社交平台分享自己在馬來西亞的照片。（IG@owencheung）

從地產經紀貼文所見，該樓盤名為「Skyline Embassy」，位於吉隆坡商業區，主打高端和高性價比，配備健身室、電影院、小型高爾夫球場及無邊際泳池等設施，且鄰近地鐵站，醫院及大型商場，交通生活便利，該樓盤預計2027年完工交樓，網上資料顯示，三房二廳千呎單位售價都只是約130萬馬幣（約239萬），相當吸引。

張振朗是TVB當紅小生。（資料圖片/梁碧鈴攝）

貼地無架子獲網民喜愛。（IG@owencheung）

張振朗初出道因模仿張智霖嶄露頭角，其後憑著自己不懈的努力以及謙卑的態度，成為如今獨當一面的「視帝朗」。儘管身分升呢，但張振朗依然保持一貫貼地、親民的作風，深受觀眾喜愛，因而獲不少客戶垂青，他之前更曾化身成店長為著名珠寶鑽飾品牌做直播帶貨，短短1個小時內為店舖進帳六位數，吸金6位數，吸金力驚人，所以230多萬對他來說可以說是「濕濕碎」。

張振朗初出道因模仿張智霖嶄露頭角。（資料圖片/林迅景攝）