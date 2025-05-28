吳雨霏解答全面復出可能性　點名想同呢位28歲小天王合作

吳雨霏（Kary）婚後淡出幕前，相夫教子，但近月動作頻頻，繼早前與Cookies成員現身鄧麗欣演唱會後，日前再為鄭秀文澳門騷擔任嘉賓，狀態令人關注會否正式復出。今日（28日）Kary出席珠寶活動，雖然聲線仍然沙啞未完全康復，但她笑言非常感激Sammi邀請：「真係幾好玩，好耐都冇試過一個人唱歌！但要打開聲針唱歌，多謝觀眾同我一齊唱，亦都仲記得我啲歌。」

吳雨霏近月先後擔任鄧麗欣與鄭秀文演唱會嘉賓，令人推測是否要正式復出。（IG@ngk）

吳雨霏（右二）與張弛豪、連詩雅及馬天佑出席活動。（葉志明攝）

傾咩傾得咁開心？（葉志明攝）

育有三名子女的Kary坦言近年專注家庭生活，非常享受湊仔：「其實我真係鍾意湊仔，不過有時都會悶，成日喺屋企同小朋友講嘢，我都會同老公講，我想同大人講返啲嘢！」現階段她強調復出需要周詳計劃，表示：「唔可以講話全面復出，而係要睇到邊個合作配合到我時間，我要兩邊都兼顧到。」

吳雨霏坦言復出需要有周詳計劃，而且自己現階段一定是以湊仔行先，畢竟細女只得2歲。（葉志明攝）

吳雨霏表示復出最主要視乎誰可以配合到她的湊仔時間表，希望兼顧到家庭和工作。（葉志明攝）

她透露收過不少合作邀請，包括唱歌及其他領域嘅發展：「以前我一直都簽唱片公司，而家自由身反而可以諗清楚啲，有啲唔同嘅可能性。除咗唱歌，仲要有配合到嘅嘢先可以行落去。」至於有冇想過復出前先熱身，於網上開Live，她笑言：「驚開咗大家又叫我出歌，壓力太大喇！」被問到合作對象，Kary點名欣賞曾與好姊妹Stephy合作的MC張天賦：「我幾鍾意MC，佢唱得好好，如果真係有機會合唱，唔知我哋把聲夾唔夾？」

吳雨霏過往一直都是公司歌手，自由身後反而可以涉獵不同可能性。（葉志明攝）

Kary說如果有機會，自己希望跟MC張天賦合作，覺得他唱得很好。（葉志明攝）

Kary原來都係賦二代！（IG@mcheung1201）

談到早前Cookies重聚，Kary表示珍惜當晚時光，不知道會否有下次，但相信上次「合體」已帶給大家很好的回憶。」對於將來再合體開騷，Kary沒有信心能成事：「如果隊長都吹唔齊人，我都唔敢諗。」Kary更自爆當晚未有出席慶功：「我係唯一冇去嗰個！因為我要早瞓早起，6點送小朋友返學，真係唔得閒夜蒲。」