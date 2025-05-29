中年好聲音3｜劉洋指自己有腰眾人好驚訝　即場度腰圍數字曝光

TVB節目《東張西望》今日（28日）一集講到早前《中年好聲音3》舉行紅白大戰的錄影，劉洋、占士丁丁及王鄭浚仁合唱的《Raise Me Up》趣味十足，令在場觀眾都「拍爛手掌」。之後三人於後台做訪問時，劉洋更被新「東張女神」麥詩晴踼爆腰圍尺寸。

劉洋、占士丁丁及王鄭浚仁合唱的《Raise Me Up》趣味十足，令在場觀眾都「拍爛手掌」。(節目截圖)

劉洋在台上說「我的腰很痛」時已經被車婉婉即問：「係邊度啊條腰？」他先是傻眼了一秒，之後就說「我有腰」！回到後台做訪問時，麥詩晴問劉洋：「條腰係邊度？」劉洋即揭開衣服讓她看：「只是腰上有一條游泳圈，他們練成了六塊，我練成了一塊。」王鄭浚仁都不禁笑指他是「六神合一」。

劉洋在台上說「我的腰很痛」時已經被車婉婉即問：「係邊度啊條腰？」(節目截圖)

回到後台做訪問時，麥詩晴問劉洋：「條腰係邊度？」(節目截圖)

劉洋即揭開衣服讓她看。(節目截圖)

麥詩晴當然不會放過劉洋，繼續問他知不知道他的腰圍是多少吋？劉洋表示：「我真的沒有量，我之前是34（吋）。」之後就即場替劉洋量一下腰圍，占士丁丁及王鄭浚仁亦有幫忙量一下，可以見到劉洋在量時有偷偷縮了一下，結果第一次量出來的結果是「45吋」。

麥詩晴當然不會放過劉洋，繼續問他知不知道他的腰圍是多少吋？(節目截圖)

占士丁丁及王鄭浚仁亦有幫忙量一下，可以見到劉洋在量時有偷偷縮了一下。(節目截圖)

結果第一次量出來的結果是「45吋」。(節目截圖)

劉洋看到後很錯愕，表示占士丁丁及王鄭浚仁不懂得量，笑指他們：「會用呎嗎？40多？」更教二人怎樣量才對。最後二人幫劉洋再量一次，結果只是少了一吋是「44吋」，劉洋立即面有難色，再用呎比出34吋及44吋的距離，見到自己胖了10吋，劉洋坦言自己要減肥了：「我把香港的美食都吃得差不多了，我現在準備要減肥了。」

劉洋看到後很錯愕，表示占士丁丁及王鄭浚仁不懂得量。(節目截圖)

最後二人幫劉洋再量一次，結果只是少了一吋是「44吋」。(節目截圖)

劉洋立即面有難色，再用呎比出34吋及44吋的距離，見到自己胖了10吋。(節目截圖)