洪永城自爆結紮原來係誤會　激動澄清：我仲有生產能力㗎

現年41歲的TVB小生洪永城（Tony）與37歲的模特兒太太梁諾妍（Inez）於2021年結婚，同年誕下大女兒「Sir Face」洪靖嵐（Amber），去年３月又迎來「Sir Nose」妹妹洪靖愉（Beryl），三年抱兩一家四口相當幸福。日前夫妻檔在抖音拍片，分享生兩胎的苦與樂，洪永城更大爆自己做了結紮手術，無意再追仔。「洪永城去咗結紮」一夜間成為熱話，但原來成件事是誤會一場？

洪永城與老婆梁諾妍非常恩愛。（IG@inez_leong）

洪永城還受對方感染愛上跑步。（IG@inez_leong）

兩人婚後育有兩個可愛女女，一家四口連愛犬，非常sweet。（IG@inez_leong）

事緣影片中，洪永城和梁諾妍以「二胎家庭Q&A」為題，跟各位爸爸媽媽交流生小朋友的心得，在上下集的結尾均有提及一件事，「我結紮咗嘞」！上集做完預告，下集最尾有一個特別題目，由梁諾妍負責發問：「你會唔會再想生多個（追仔）？」，洪永城望實老婆陰陰嘴笑說：「都係嗰句。」然後，兩夫婦異口同聲逐粒字說：「我...結...紮...咗...嘞！」

梁諾妍親自問老公想唔想生多一個？（抖音@洪永城）

洪永城自爆：「我結紮咗嘞！」（抖音@洪永城）

洪永城自爆：「我結紮咗嘞！」太太笑得好開心。（抖音@洪永城）

經媒體報道出街後，引起網民熱話，但原來只是誤會一場，洪永城今日在社交平台轉載媒體報道，無奈寫道：「我講笑咋，係咪好爛呀，我係咪要開記者會」。之後洪永城再接受《香港01》訪問時，急忙澄清：「其實只係拍片時講笑，好好地做咩無端端去做手術呢，呢個世界有避孕套架嘛。」並強調：「我仲有生產能力架！」至於問到他可有計劃追第三胎？洪永城則坦言暫時未有，所以事情隨緣。

洪永城澄清結紮只是講笑。（資料圖片/陳順禎攝）