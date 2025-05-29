沈震軒搵女友陳欣妍拍新歌MV　親密鏡頭唔使演技指導：做返日常嘢

沈震軒（Sammy）加盟英皇後推出首支單曲《最幸運的平凡人》，這首由張家誠包辦作曲、編曲及監製、林若寧填詞的溫暖情歌，不僅是Sammy音樂路上的新起點，更是他對女友陳欣妍（Shirley）的甜蜜愛情宣言。

沈震軒（Sammy）推出加盟英皇後首支單曲《最幸運的平凡人》，不僅是Sammy音樂路上的新起點，更是他對女友陳欣妍（Shirley）的甜蜜愛情宣言。

Sammy分享創作靈感時表示，歌曲道出了他經歷高低起伏後的人生感悟，特別感謝身邊一直不離不棄的伴侶，同時亦送給所以跟他有同樣經歷的人，「呢一個咁簡單、平凡嘅感覺，就係最幸福。」MV由Sammy與多年合作夥伴Derek共同執導，兩人從Sammy第一首歌《打不死》開始合作至今，默契十足，Sammy更自嘲二人是「港版羅素兄弟」。他們特別在MV中加入短劇《車廂擺渡人》的片段，透過不同故事呈現平凡生活中的溫暖時刻。

MV由Sammy與多年合作夥伴Derek共同執導，兩人從Sammy第一首歌《打不死》開始合作至今，默契十足，Sammy更自嘲二人是「港版羅素兄弟」。

當中最引人注目的是，MV女主角正正就是Sammy現實中的女友Shirley，兩人在鏡頭前自然流露甜蜜互動，「而家呢個年代好多嘢都要有代入嘅真實感，呢隻咁sweet嘅歌，都好想送畀佢，同埋代表其他一啲身邊嘅人，希望可以將呢首歌送畀佢哋最想多謝嘅嗰個人，所以我覺得呢隻歌MV嘅女主角非Shirley莫屬。」他又笑言與Shirley的親密鏡頭完全不需要演技指導，「其實都係做返我哋日常嘅嘢，哈哈，所以拍攝係非常之順利。」攞正牌甜蜜放閃。

MV女主角正正就是Sammy現實中的女友Shirley，兩人在鏡頭前自然流露甜蜜互動。

沈震軒笑言與Shirley的親密鏡頭完全不需要演技指導，「其實都係做返我哋日常嘅嘢，哈哈，所以拍攝係非常之順利。」

Sammy向女友表示：「呢隻咁sweet嘅歌，都好想送畀佢，同埋代表其他一啲身邊嘅人，希望可以將呢首歌送畀佢哋最想多謝嘅嗰個人，所以我覺得呢隻歌MV嘅女主角非Shirley莫屬。」

除此之外，MV還邀得一眾圈中好友義氣客串，包括歐陽震華、關智斌（Kenny）、周家怡、洪卓立（Ken）及許靖韻（Angela）。沈震軒特別感動地說：「佢哋知道我有呢個project，聽咗我同佢哋講關於個故仔係乜嘢，都義不容辭幫手，又同我講：『唔使擔心，所有嘢我哋幫你啦。』真係好感恩。」

MV還邀得一眾圈中好友義氣客串，包括歐陽震華。

周家怡。

關智斌。