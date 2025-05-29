鍾嘉欣回應舊愛伍允龍與新歡年齡相差13年：鍾意就得啦

伍允龍早前與年輕女子同遊主題樂園，隨後又被發現與李蔓瑩（Renee）一同睇林峯演唱會 ，戀情曝光後，伍允龍接受《香港01》訪問時大方認愛，更承認之前同遊迪士尼的正是Renee本人：「噚晚同我一齊出席演唱會嘅，係我女朋友 Renee，亦都係較早前一齊去迪士尼玩嘅朋友，最近透過朋友介紹認識開始拍拖，希望嚟緊大家都俾多啲時間同空間我哋，多謝大家！」獲網民送上祝福。

鍾嘉欣今日出席活動。（吳子生攝）

今日（29/5）鍾嘉欣現身金鐘出席活動。對於舊愛伍允龍成功脫單找到女朋友，鍾嘉欣接受《香港01》訪問時表示：「其實我都係啱啱先知，咁我哋作為朋友都戥佢開心，送上最大嘅祝福。（有冇透過報道見到佢女友？）我經理人俾我睇過一次。（覺得個女仔點？）我唔知，我都係䁽眼見到，我唔知呀。（覺唔覺得好可愛？）其實我真係唔知，我只係䁽眼咋。（佢哋年齡相差13年！）無所謂啦，鍾意就得啦，呢啲交返俾佢講啦。（伍允龍勇敢認愛符啲符合佢嘅性格？）我唔知呀，我好耐都冇同佢聯絡啦。（佢哋兩個襯唔襯？）即係嗰一剎那，喺嗰一秒我覺得襯㗎。（係你印象當中伍允龍鍾意邊一類型嘅女仔？）成十幾年前嘅嘢，我唔知佢而定鍾意邊類型。（咁耐冇返嚟，會唔會搵伍允龍聚一聚？）唔會囉，點會呀，因為我返嚟好短時間，我連見我好朋友王君馨都冇時間見呀，我知佢啱啱生咗，見佢個狀態好似未生咁好。」