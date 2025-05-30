刑偵12｜解構5大疑團　林保怡第一集出場呢個細節就係關鍵！

TVB劇集《刑偵12》播到第二周，「新七宗罪」主腦們已經出現，但就正如猜想一樣，劇內角色、真兇未必如睇到的簡單。除了張振朗到底有多少個人格外，林保怡（飾丁洛風）也藏着十分多秘密。



1. 張振朗有幾多個人格？

《刑偵12》故事以張振朗（飾刑凱）做主軸，隨住劇情進展，已知張振朗在小時因家庭環境而患上人格解離，第二個人格為吳業坤（飾阿賢），第三人格為第7集出現的黎澤恩（飾薩尼）。那麼張振朗還有幾多個人格呢？

2. 傅嘉莉係Final Boss？

張振朗被上司要求而睇心理醫生，戴祖儀（飾李欣）亦因家庭問題而尋求傅嘉莉（飾楊芷菲）。兩者毫不相干，但又同一時間上被驗出有精神病，其中一幕傅嘉莉更介紹戴祖儀去上心理輔導班。多項線索之下，令人不禁猜想到傅嘉莉以心理暗示為由，引導出眾人的黑暗一面，從而操縱他們。

3. 陳自瑤母女真正身份？

陳自瑤母女在林保怡的鏡頭中出現，上星期集數中，林保怡疑似是「偷聽」陳自瑤母女日常行徑的行為更令人可疑。不過，細心一看，其實劇情擅於用「開關門」象徵人格的切換，所以陳自瑤母女其實只是虛假的回憶？

4. 陳法蓉又係幕後黑手？

已知張松枝（飾林昱水）、黎澤恩、陳若思、陳嘉輝（飾郝烔）、陳少邦（飾白仲豪）和姚宏遠（飾夏軻）均為殺手組織的一員，而陳法蓉則通常與他們其中之一同時出現，特別是其中一集中，陳法蓉帶同陳少邦和姚宏遠一起到訪林保怡家中，也是其中一個重大暗示！

以下含嚴重劇透！

5. 林保怡先係Final Boss！

劇情在多處都暗示了林保怡的人格存在缺陷。第一，林保怡「偷聽」鄰居日常生活，但陳自瑤母子的真實性成疑。第二，「家姐」陳法蓉出現，卻只存於兩個人的環境之下，例如兩人一齊睇電影。第三，已知張振朗的第三個人格「薩尼」與張松枝認識，那麼他們好可能他們一早已經相識，並為同事的機會相當高。

第四，張松枝與陳若思、陳嘉輝、陳少邦和姚宏遠都曾於一個大廳中出現，並討論「新七宗罪」殺人大計。這個違和感極重的空間，其實可以說是網絡世界，也可以說是心靈空間。

第三集張松枝以黑衣人打扮。（《刑偵12》截圖）

其實劇情一早透露了張松枝真正身份即是林保怡。細心觀察，可以見到林保怡（飾丁洛風）和張松枝（飾林昱水）除了裝束一樣，也用上了同一款黑手套，間接暗示了他們為同一人的真相。

第一集林保怡潛入丘梓謙（飾傅一鳴）家中。（《刑偵12》截圖）

秘密空間的大枱7張座椅，自然是代表林保怡（飾丁洛風）的7個人格。（《刑偵12》截圖）

隨着劇情發展，觀眾就會發現，以上存在「bug位」，與林保怡有關的人，都是他的7個人格之一。張松枝象徵暴力，用正義制裁罪惡的一面；陳法蓉既是他的姐姐，在火災身亡後以他的主控人格出現，為他渴望母愛產生的一面；陳若思（妹妹）象徵住他的童年，嚮往家庭幸福的人格；陳少邦和姚宏遠都為他的兒時好友，姚宏遠手臂上有大量傷痕，可能象徵着他的創傷記憶；陳嘉輝為他的保護人格，只有當被需要時才會出現。

另一個人格還有由林偉飾演丁洛偉，林保怡的哥哥。結合張振朗的3個人格，即為總數11個人格。

明明喺樓下撞到陳法蓉同兩個舊友。點解上到屋企佢哋已經喺屋入面？（《刑偵12》截圖）

由林偉（飾丁洛偉）其實是林保怡（飾丁洛風）的哥哥。（《刑偵12》截圖）

明明喺樓下撞到陳法蓉同兩個舊友。點解上到屋企佢哋已經喺屋入面？（《刑偵12》截圖）