83歲扮嘢元祖激情獻唱中氣十足獲塞$500支持　曾被捕獲要人抬上車

現年83歲的盧海鵬（鵬哥）是《歡樂今宵》元老級成員之一，更是TVB扮嘢界的元祖，憑風趣搞笑形象而深入民心。近年盧海鵬身體狀況大不如前，因而減少幕前演出，但仍不時現身飯局聚會。日前盧海鵬獲邀到酒樓出席壽宴，他更即場獻唱《激光中》，期間又唱又跳，而且中氣十足，相當精神！

盧海鵬。（資料圖片）

盧海鵬扮欣宜超爆笑。（影片截圖）

盧海鵬扮羅文。（影片截圖）

一眾翻唱《激光中》歌手中，獲得最多掌聲的必定是盧海鵬版本。（影片截圖）

盧海鵬雖已兩鬢斑白，但精神相當不錯。（賈思樂Facebook）

盧海鵬笑容十足！（Facebook圖片）

日前李力持上載了盧海鵬表演的短片，並寫道：「盧海鵬試咪👍激光中👍鵬哥精神爽利，中氣十足，狀態好好👍🥰大家反應熱烈」， 片中所見，身穿花裇衫的盧海鵬，一邊唱《激光中》一邊手舞足蹈，而且字字鏗鏘，中氣十足，現場氣氛熱烈！而盧海鵬獻唱《幾許風雨》時，更有人上前塞利是落他的衫袋，最後又有人直接遞上一張500元紙幣，盧海鵬都即刻答謝對方支持：「多謝晒！」

盧海鵬獲邀到酒樓出席壽宴，他更即場獻唱《激光中》。（影片截圖）

盧海鵬獲邀到酒樓出席壽宴，他更即場獻唱《激光中》。（影片截圖）

又唱又跳。（影片截圖）

又唱又跳。（影片截圖）

中氣十足。（影片截圖）

中氣十足。（影片截圖）

有人上前塞利是落他的衫袋。（影片截圖）

最後又有人直接遞上一張500元紙幣。（影片截圖）

盧海鵬都即刻答謝對方支持：「多謝晒！」（影片截圖）

盧海鵬近年受健康問題困擾，他在多年前患上糖尿病，2018年因心臟血管閉塞入院，其後接受「通波仔」手術，本身有腳患的他一度要撐枴杖行路，近年又因糖尿病併發症而引致青光眼，他亦因此減少演出，專心休養。本月初有網民分享了在街頭偶遇盧海鵬的影片，片中盧海鵬行動十分緩慢，行路需要友人攙扶，而上車時他雙手扶着車上扶手，但仍不夠力自行上車，需由兩位友人合力托住他才能成功上車，並用十秒鐘才坐下來，整個過程非常艱辛，令人擔心。不過如今見盧海鵬唱歌中氣十足，身體壯健，狀態不俗！

盧海鵬現身街頭。（影片截圖）

盧海鵬需由友人抬上車。（影片截圖）

盧海鵬需由友人抬上車。（影片截圖）

過程艱辛。（影片截圖）

過程艱辛。（影片截圖）