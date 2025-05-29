光明大押｜Edan曾為Jeremy花姐做緩衝角色　澄清爭男金屬開玩笑

Edan、謝君豪、廖子妤為《光明大押》做宣傳。（陳順禎攝）

呂爵安(Edan)、謝君豪、廖子妤(Fish)等今日出席劇集《光明大押》宣傳活動，Edan稱可在劇中可以一嚐揸跑車的滋味，但亦十分擔心會弄花車輛。再與謝君豪合作，Edan表示獲益不少，指豪哥會有很不同的建議，又會在演出上作出指導。

Edan話要押娟姐下半生，但豪哥唔收。（陳順禎攝）

小組團綜《呂濤米Lo Seoul》日前播出一集，是Edan與花姐的deep talk，他稱自己也沒有想過會有如此深入的交談，自己亦有些觸動。Jeremy分享跟花姐曾因誤會而互相討厭兼冷戰，Edan說︰「我係佢哋身邊好close嘅人，都知發生咩事。有時誤會真係無得講，都有嘗試幫手喺兩邊令大家有個舒服相處模式，唔好搞到咁薑。可能Jeremy有唔開心嘅時候，我都有俾啲support佢、陪住佢，回過頭來都好深刻印象，都真係時光飛逝，都開心依家見到佢哋咁好。」

Fish在劇中與Edan有親密戲。（陳順禎攝）

而Jeremy在節目提到曾因Edan與Anson Lo的受歡迎程度，而感到與二人相處有距離，Edan表示也是看節目才知道，當時沒有感到。「始終我哋呢幾年經歷嘅嘢都係第一次，唔會知點去消化，但最緊要並肩前行，就算發生咩事都好，都係身邊最好朋友。」Edan又笑言難怪當時打麻牌一直被Jeremy進攻。而提到在節目中表示要爭男金，Edan表示：「講笑，自己又唔係唱得好好，慢慢嚟啦。」