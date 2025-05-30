刑偵12・第6-10集劇評｜《刑偵日記》翻版　王浩信比唔上林保怡？

由林保怡、張振朗、張松枝、陳法蓉等人主演的劇集《刑偵12》，首播取21.5點收視139萬觀衆捧場。以一套偵探劇集，充滿懸疑、解謎、人格解離元素又燒腦劇集來說，21.5點已算是一個不俗的成績。對上一套同類型劇集為2021年播出，由王浩信主演，關樹明監製、朱鏡祺和劉小群編劇的《刑偵日記》，但兩者收視成續差異巨大，到底受到什麼因素影響？



呢一幕訊息量很大。（《刑偵12》截圖）

到底陳自瑤係真人定幻覺？（《刑偵12》截圖）

《刑偵日記》由惠英紅、王浩信、姜皓文、袁偉豪、黃智雯及王敏奕領銜主演。（《刑偵日記》劇照）

《刑偵12》

就《刑偵12》劇情來看，本質上和《刑偵日記》可說是大同小異，同樣都是在偵緝追查當中，用人格分裂作為元素以增加故事的複雜性。《刑偵日記》用精神障礙，創傷後遺症、狂躁症、憂鬱症、違拗症等作為劇情主軸，以王浩信的多重人格貫穿整個故事。

《刑偵12》故事脈絡可說是相似，但又完成不一樣。以一貫劇集常用題材「七宗罪」為起點，兩個探員張振朗和林保怡加入偵查，再從劇情中穿插片後劇情，最後帶出-兇手的真正身份。

張振朗算是一個「誤導」。（《刑偵12》截圖）

張振朗第三人格出場。（《刑偵12》截圖）

用其他劇集crossover，又幾有趣。（《刑偵12》截圖）

《刑偵日記》

早年《刑偵日記》劇評（刑偵日記．全劇評｜叫好不叫座 「神劇」從來都唔係個個睇得明）曾提及過，《刑偵日記》雖然好睇，故事結構嚴謹，且有「餘韻」。然而，其收視表現不佳，平均直播收視僅13.7點。需要強調的是，低收視並不代表劇集缺乏質素，而更可能反映劇情不完全符合大眾口味。

仲有程至美醫生。（《刑偵12》截圖）

林保怡與王浩信的優劣

林保怡與王浩信的優劣，自然就是呈現丁洛風與葉勁峰兩個人物的手法的差別。

為什麼《刑偵12》能獲得較高的收視？相較於《刑偵日記》的低迷表現，《刑偵12》顯然在編劇上吸取了教訓，通過平衡劇情複雜性與觀眾接受度，成功吸引更多觀眾，例如適當地加一些題示，陳法蓉與林保怡兩個兒時好友「忽然」出現；張振朗發現家中有另一個「黑暗一面」的自己；陳嘉輝、張松枝、陳若思在一個空間共同出現討論殺人大計等，其實都是編劇劇本上，為了觀眾更易入口而設計。另外一大亮點就是，在不同的人格之中，用上了不同演員去飾演，劇情更加複雜的同時，也能更好地隱藏劇情，實為另一更好的改動。

張松枝好好戲。（《刑偵12》截圖）

迎合觀眾與深度之間的平衡

想觀眾睇得過癮，除了不要「畫公仔畫出腸」，更要切記過於複雜化。當然，劇集中也藏了不少心思，例如第一集中，林保怡潛入室內放偷聽器時所穿的衣服，就和張松枝所穿的衣服，手套心是一樣的，較擅長解讀偵探謎團的觀眾，也能從中獲得樂趣。（刑偵12｜解構5大疑團 林保怡第一集出場呢個細節就係關鍵！）

大家有冇發現？（《刑偵12》截圖）

大家有冇發現？（《刑偵12》截圖）

大家有冇發現？（《刑偵12》截圖）

大家有冇發現？（《刑偵12》截圖）

神劇與否

概括一點去說，評論一套劇的好與壞本身就沒有多大含意。劇集的最主要目的是「娛樂」兩個字，有人愛在下班讓腦袋放空，就會偏愛《愛・回家》一類的肥皂劇；有人愛在沉悶的生活中尋找一些刺激，就會偏愛《刑偵日記》這類「燃燒腦細胞」的劇集，而《刑偵12》之所以有口碑，除了演員、播出時間、題材等因素，就因在娛樂與燒腦之間取得了一個良好平衡。

點解林保怡未行入門口，陳法蓉已經喺屋入面？（《刑偵12》截圖）

劇情一早有暗示。（《刑偵12》截圖）

劇情一早有暗示。（《刑偵12》截圖）

劇情一早有暗示。（《刑偵12》截圖）

要收視定要口碑

為進一步提升《刑偵12》這樣的燒腦劇集的觀眾體驗，建議中港兩地同步播放。同步播出不僅能讓官方集中資源進行整合宣傳，還能避免內地版提前劇透，保持懸疑劇的緊張感。例如，統一的預告片和社交媒體互動能更好地吸引兩地觀眾。再者，真相約在第4周被揭曉，以全劇高潮位來說似乎是過早。之後的結局周劇情有沒有另一高潮位去承托呢？這也是需要留意的。（刑偵12・第1-5集劇評｜成功與否還看一大原因 要質素定犧牲收視）