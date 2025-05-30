鄭衍峰力挺陸浩明冇講錯嘢及絕對專業嘅：唔會犯呢啲低級錯誤

藝人鄭衍峰今日（29日）出席「職安健常識問答比賽2025總決賽名人邀請賽」，他與鄺潔楹組成一隊作賽，雖然最後落敗，但笑料百出。鄭衍峰接受《香港01》訪問時透露最近正為《新聞女王2》開工，但就未知道會否再與「man姐」同場過戲，因為劇本還未完全寫起。

鄭衍峰接受《香港01》訪問時透露最近正為《新聞女王2》開工。(胡凱欣 攝)

鄭衍峰與鄺潔楹組成一隊作賽，雖然最後落敗，但笑料百出。(胡凱欣 攝)

之前被問到有關今日網上流傳陸浩明（六號）於周大福人壽舉辦的周年頒獎典禮晚宴上，多次提及競爭對手名稱，及無故提及TVB的好，又自稱「鏡粉」，因此而受到網民鬧爆「係咪有病」。而鄭衍峰被問到有關六號此事時，他即力挺六號：「我同六號都合作咗好多次啦同好多年啦，佢絕對係一個好專業同好肯教後輩嘢嘅一個人，無論係我哋一齊上節目玩獎門人定係一齊做一個活動嘅主持或台慶主持，總之有佢喺度就好安心。」

但其「災難式」表現遭網民狠批。（IG@lukhoo）

鄭衍峰同六號都合作咗好多次啦同好多年，更大讚他絕對係一個好專業同好肯教後輩嘢嘅一個人。(胡凱欣 攝)

除此之外，鄭衍峰更指每次與六號合作時他都會每時每刻在做功課：「我有睇過篇新聞嘅，可能會以偏概全咗少少，可能某程度上我哋做mc有啲被動，係份稿點樣寫，某程度上我哋都要跟住講跟住讀。以我認知嘅六號或者公司裡面嘅主持同mc都絕對係好專業嘅，唔會犯呢啲低級錯誤。」

鄭衍峰更指每次與六號合作時他都會每時每刻在做功課。(胡凱欣 攝)

以鄭衍峰了解，其實六號當時沒有說錯公司名稱，只是剛好提及的用詞與另一公司同名而已，他力挺六號只是：「講者無心，聽者有意。」