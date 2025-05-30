五索落難搭飛機坐經濟艙？被陌生男夾住黑晒面：同巴士冇分別

喜愛炫富的「最強小三」五索，日前拍片開箱自己的名牌手袋，她在帖文說：「知唔知點解我咁鍾意Hermès? 好似因為中文譯做愛馬仕.. 愛馬氏… 我真係好愛馬生㗎🥰」但拍片時則透露自己根本不喜歡Hermès，因為不喜歡其制度，永遠不會告訴客人有什麼袋款，只是馬清鏗逼她買才會買；又指自己要買貴袋通常都去拍賣會，即使是4萬元的Hermès，她也只會留給母親做買餸袋。

五索說自己根本不喜歡Hermès，因為不喜歡其制度，永遠不會告訴客人有什麼袋款，只是馬清鏗逼她買才會買。（IG@5kidsokma）

五索指自己要買貴袋通常都去拍賣會。（IG@5kidsokma）

即使是4萬元的Hermès，她也只會留給母親做買餸袋。（IG@5kidsokma）

不過一向豪言「我住山頂，你哋住秀茂坪」的富婆五索，近日搭飛機去成都，竟然要「淪落」坐經濟艙！事緣她與同事出發，但同事竟然訂了經濟艙的機位，她知道後面色一沉說：「我應該有廿年冇坐過經濟艙。」五索試圖Upggrade商務卻不果，而且同事更沒有揀位，令一行人被打散坐，她向鏡頭說：「我已經好忍耐，如果係馬先生咁做，佢人頭已經落咗地！」

五索近日搭飛機去成都，竟然要「淪落」坐經濟艙！事緣她與同事出發，但同事竟然訂了經濟艙的機位，她知道後面色一沉。（IG@5kidsokma）

五索表示：「我應該有廿年冇坐過經濟艙。」但她試圖Upgrade卻被告知無位。（IG@5kidsokma）

她向鏡頭說：「我已經好忍耐，如果係馬先生咁做，佢人頭已經落咗地！」（IG@5kidsokma）

她在機上全程面露不悅。（IG@5kidsokma）

五索與同事的座位被打散，她與兩位陌生男同坐，不滿座位非常擠迫，掂到對方的手和腳。（IG@5kidsokma）

五索落機後咆哮一聲，表示：「我要殺死我同事！頭先我同嗰個人距離，我直頭掂到佢隻腳，唔係掂到佢隻手，左右兩邊都係其他人嚟㗎！同搭巴士冇分別呀！」從片中所見，五索坐在兩位陌生男子中間，她全程眼神死，一副厭世樣。不過網民就覺得片段十分搞笑，讚五索的團隊懂得掌握流量密碼。

五索落機後咆哮一聲，表示：「我要殺死我同事！頭先我同嗰個人距離，我直頭掂到佢隻腳，唔係掂到佢隻手，左右兩邊都係其他人嚟㗎！同搭巴士冇分別呀！」（IG@5kidsokma）

片中所見，五索坐在兩位陌生男子中間。（IG@5kidsokma）