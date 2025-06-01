專訪｜崔錦棠45歲轉型做演員半年零收入　揸車養家公園食兩餸飯

藝人崔錦棠（Tony）在無綫（TVB）處境喜劇《愛·回家之開心速遞》飾演「接龍劉德華Andy」，與杜大偉、鄧永健組成「接龍花生友」，無底線抵死形象入屋。現實中，55歲的崔錦棠謙遜真誠，他剛練習完前來做訪問，穿上一身體育服，運動員的體態保持仍佳。崔錦棠跟記者分享說，他正在為今年雙北世界壯年運動會密密加操。崔錦棠是香港三項鐵人代表隊成員出身，曾任職體育記者和主持，運動貫穿了他的半生，卻因兩次公司架構變動，令崔錦棠天堂跌入地獄。最後為養家糊口，崔錦棠「打腫塊面上」，45歲轉型做演員，原來做運動員難，生活更難。

錄製：黃浩宏

剪接：麥超億

旁白：林通賢



崔錦棠在《愛回家》演Andy。（電視畫面）

崔錦棠在《愛回家》演Andy，生動搞笑。（電視截圖）

崔錦棠。（資料圖片）

垃圾房執跑鞋練習

崔錦棠形容成長於「典型獅子山下家庭」，家中五兄弟姊妹。崔錦棠童年居於葵涌祖堯邨，父母外出工作，在「包伙食」環境成長。崔錦棠自小好動好勝，愛玩「兵捉賊」跳大繩，因在朋友之間包得快，燃起對運動的興趣。在小學老師的鼓勵下，崔錦棠人生首次奪得運動會跳高獎牌。怎料上到中學校運會成績屢屢包尾，崔錦棠看了劉德華主演的電視劇《奔向太陽》，在祖堯邨跑足成個山，發掘了中長跑天分，並要穿爸爸波鞋踢波，足足大了兩個碼。後來田徑會師兄把穿舊了的跑鞋送贈崔錦棠，崔錦棠把該對跑鞋轉贈好兄弟，自己執垃圾房「光頭」跑鞋練習，兩位熱血青年在教育區運動會包攬冠亞軍。崔錦棠自小讀書成績一般，跑步為年少的他帶來不少榮譽掌聲。

崔錦棠讀書時期因買不起跑鞋要穿「白飯魚」練跑。（受訪者提供圖片）

踏上三項鐵人之路

1985年「519戰役」香港足球隊擊敗國足，深受感動的崔錦棠興起做運動員的念頭，在中四暑假時，一腔熱血報了南華田徑暑期訓練班。崔錦棠憶述，當時要在快餐店兼職，賺交通費去香港仔訓練。崔錦棠當時只是平平無奇屋邨小子，他說：「當時我恩師陳鴻文先生完全唔覺得我得，冇睇過我一眼，測試賽我跟大家跑7個半圈、3000米，我跟咗6個半圈次後，最後400米衝出嚟贏到開巷。」崔錦棠成功入選南華田徑會，榮升香港青年組冠軍，以及3000米障礙賽三甲。直至1988年，崔錦棠與隊友燒烤發現踩單車夠快，在教練鼓勵下參加三項鐵人賽，並在青年組奪第二名，更入了三項鐵人青年發展隊。其後教練要在隊伍中選出一男一女代表香港，崔錦棠抱住「博吓」心態，中五畢業後入了黃克競工業學院修讀西廚課程，為的是撥出時間專心練習。

崔錦棠因「519戰役」興起做運動員念頭。（受訪者提供圖片）

棄西廚加入徐克電影工作室

工業學院畢業後，崔錦棠找到初級廚師的工作，卻嫌太悶兼沒空練習，包埋落場時間由朝早7點返到晚上10點才收工，崔錦棠返了20多天便辭工。剛好崔錦棠收到通知，一年後將舉辦港隊選拔賽，「我用呢封信同爸爸講，我唔做啦，我要爭取代表香港！」崔錦棠做西廚月薪3300元，要交人工一半作家用，辭工等於家中收入減少，幸而爸爸也是足球迷，理解答應了兒子決定。

崔錦棠在國際金一哩省港澳學生埠際賽奪第三名。（受訪者提供圖片）

崔錦棠轉而找了一份「花哩碌」的工作，想做電影幕後人員。他打開電話簿逐間電影及娛樂公司致電求職，最後選擇徐克電影工作室，月薪2300元，望博得一個機會做電影幕後。在徐克工作室兩年前崔錦棠見盡巨星，周潤發、張國榮、梁朝偉、王祖賢、林青霞、梁家輝、李子雄、黃霑、Roger Lee（李恩霖）、「金牌剪片」胡大為。他難忘當年有幸親眼見證李嘉欣的風采，「食飯時間我頂前台個位，走咗一半人，燈熄咗一半，我剪緊報，突然有一把好靚好甜美嘅聲話：『唔該，我約咗徐克。』我真係知咩叫擘大口得個窿 ，我口窒窒話：『你你你......等陣呀！』」身為「哥哥迷」的崔錦棠亦有幸見過張國榮一次，大讚他與梁朝偉型到十足，「佢兩個係特別唔同。」

崔錦棠在徐克電影工作室期間舉辦聖誕派對。（受訪者提供圖片）

放棄做吳宇森 《縱橫四海》助導

崔錦棠在工作室收到了代表香港出戰世界賽喜訊，施南生、徐克、黃霑在場見證，更送了他4天有薪假鼓勵。崔錦棠試過幫李麗珍主演的《馬路天使》做三晚場記，惟製片常在片場飲醉酒，製片經理鍾珍得知後提醒崔錦棠：「你咁樣學唔到嘢。」崔錦棠白做三晚立即走人。半年後崔錦棠依然苦無做幕後機會，又考慮到疏於練習，加上工作室前途未明，電影業受經濟衝擊，崔錦棠轉職到了兄長任職的航空公司做助理。天意弄人，剛好朝早見工成功，下午夢寐以求的機會卻到手了，「吳宇森嗰邊打嚟問我《縱橫四海》PA做唔做？我最鍾意嘅導演吳宇森，張國榮、周潤發嗰套戲。」最終崔錦棠為了全心全意做運動員，惟有忍痛放棄電影夢。

施南生、徐克、黃霑在場見證崔錦棠收到了代表香港出戰世界賽通知。（受訪者提供圖片）

趙應春賞識轉做體育記者

崔錦棠做運動員生活艱苦，須貼錢住體育學院，為交家用必須做全職工作，他謂：「我唔食，我父母都要食㗎！」航空公司工作不足一年後，崔錦棠輾轉進了三項鐵人會做職員，人工躍升至7000蚊人工，兼要讀夜間課程。恰好有線電視來採訪，崔錦棠與助手一起見工，當時的「有線一哥」趙應春看中其運動員背景聘用了崔錦棠。崔錦棠指當時27歲的自己是「一剎那」想退役，「我一個月之前先買咗個新單車，二萬幾蚊，我嗰一刻好唔想玩就唔玩啦！」崔錦棠指當了記者後無法兼顧運動員練習，加上體院指他不願放棄全職工作，無法達到「全職運動員資格」申請更多補貼，崔錦棠毅然離開了體院，全心投入記者生涯。

當時的「有線一哥」趙應春看中其運動員背景聘用了崔錦棠做體育記者。（受訪者提供圖片）

崔錦棠見盡運動員巨星。（受訪者提供圖片）

採訪黃金寶踩單車上大帽山成得意之作

崔錦棠曾採訪三屆亞運金牌得主黃金寶踩單車上大帽山，獲趙應春點名稱讚；他又試過在青年盃賽闖入球員更衣室拍攝教練講話，也是崔錦棠生涯得意之作。7年後他感到在新聞台職業生涯已見頂，難以升做管理層；加上首次客串評述歐洲國家盃感覺良好，管理層又想發展體育新聞，故崔錦棠跳到體育台做主持，「台長話俾我做主持，但你要幫我做編輯，咁我就無啦啦做咗人大佬。」崔錦棠聘用了前本地甲一女排成員林定勤，又成功幫下屬爭取加人工，「佢哋好肯為我賣命，我哋年年業績評核都好好，我兩年都攞A，我哋體育新聞組攞過最佳員工。」

崔錦棠愛講波。（受訪者提供圖片）

崔錦棠經驗豐富。（受訪者提供圖片）

2002年世界盃後公司裁員，崔錦棠自言「由大佬變咗𡃁」，愈做愈意興闌珊。直到2013年2月，突然迎來事業生涯轉捩點，他說：「老細同我講你以後冇得講波，我話吓？我仆心仆命喺你個台做咗12年，淨係計體育台，我爭3個月就總共喺有線19年，你一句說話令我冇咗三分一人工？」崔錦棠才剛做了兩個小朋友的爸爸，彼時崔錦棠才開始供樓，月供7000元，崔錦棠人工減至2萬蚊不足，一家四口只得3萬元收入，令崔錦棠大感徬徨。

崔錦棠與李佳芯。（受訪者提供圖片）

2002年世界盃後公司裁員，崔錦棠自言「由大佬變咗𡃁」。（受訪者提供圖片）

兩度陷事業低谷：生不如死

崔錦棠嘆當時「生不如死」，只道「一朝天子一朝臣」。此時無綫開設體育台，崔錦棠高調賠錢離職，跳糟到無綫做總編輯，當時的崔錦棠是「一人之下」，事業達到最高峰。人生如戲，萬萬沒想到，這是另一個低谷的開始。2014年無綫以架構重疊為由，合併體育台和體育組，當時場景崔錦棠歷歷在目「51個禮拜之後，8號風球嗰日，佢就話我哋摺埋啦！」

崔錦棠高調賠錢離職，跳糟到無綫做總編輯。（受訪者提供圖片）

崔錦棠以為當時達事業高峰。（受訪者提供圖片）

珍姐收留轉型做演員

時任戲劇部總監曾勵珍向他伸出橄欖枝，崔錦棠說：「珍姐覺得我務實，佢話Ok啦、做啦，你養兩個細路，好好哋做啦！」45歲轉型做演員，崔錦棠形容「打腫塊面上」。2015年剛轉型做演員時經歷過半年零收入「真空期」，只能用積蓄生活，拍完首部劇《實習天使》後工作量亦不算多。低潮期崔錦棠試過揸網約車賺外快，收入一般，最好搵只得一萬蚊，「家人問我點解咁委身？做藝員揸網約車，我話冇嘢嘅，都係打工啫。」後來講波及演戲機會增多，收入逐漸穩定，起起落落，崔錦棠再經歷投資失利，買股票蝕錢，經濟停滯期間，2019年疫情襲來，令崔錦棠耗盡積蓄。

崔錦棠與家人。（IG圖片）

「當時停晒廠，我直頭同朋友講，有冇嘢畀我做？乜都做！我有朋友好好，佢賣口罩，其實佢唔需要（人），佢話：『得啦，你落嚟幫手賣口罩。』佢出800蚊人工一日畀我。」崔錦棠見盡人情冷暖，曾發訊息給三位老闆級朋友，只有一位有回覆，崔錦棠大感傷心。

崔錦棠於45歲轉型做演員。（受訪者提供圖片）

崔錦棠中年轉型。（受訪者提供圖片）

公園食兩餸飯：同流浪漢冇分別

疫情期間政府頒發禁晚市堂食，崔錦棠亦身受其害。崔錦棠開工期間甚少回家，有時要在公園食兩餸飯，他坦言：「同流浪漢冇分別，感覺好淒涼、好孤單，覺得香港人好可憐，連食飯都冇得食。」一次崔錦棠完成物理治療後已過下午6時，崔錦棠在北角街頭攞住一盒兩餸飯茫然失措，找不到地方用膳，匆匆吃了兩口便上地鐵。幾年後拍《愛回家》，崔錦棠戲中受「大小姐」林淑敏之命扮慘食飯盒，崔錦棠想起辛酸史感觸落淚，「我特登擷取咗幾張圖出嚟，想俾個仔知爸爸真係經歷過呢啲日子。」

崔錦棠拍《天命》。（受訪者提供圖片）