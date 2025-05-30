陳楨怡選完港姐學懂做慳妹：唔好駛咁多，慳得就慳

藝人陳楨怡昨日（29日）出席「職安健常識問答比賽2025總決賽名人邀請賽」，活動後陳楨怡接受《香港01》訪問時被問到新一屆港姐已經開始招募，會否介紹朋友參加時，她即笑指覺得身邊很多朋友都想參加，但因為害怕而沒有參加。陳楨怡更希望自己的妹妹都去參選港姐：「有個人陪我都好，但佢都係比較細膽同怕醜。」但妹妹真正的意願，作為姐姐的陳楨怡未有詢問她，順粹是想她可以陪一下自己：「我自己我梗係想啦，可以同妹妹一齊做嘢，我覺得係一個好開心嘅事，即係日日返工都可以一齊，我覺得好開心。」

陳楨怡接受《香港01》訪問時被問到新一屆港姐已經開始招募，會否介紹朋友參加時，她即笑指覺得身邊很多朋友都想參加，但因為害怕而沒有參加。(胡凱欣 攝)

藝人陳楨怡昨日出席「職安健常識問答比賽2025總決賽名人邀請賽」。(胡凱欣 攝)

對於現在是行業的「寒冬」，陳楨怡就不太覺得，因為一直都有工作，剛剛才拍完《模仿人生》及《新聞女王2》，而在沒有劇要拍時就會增值自己：「睇多啲劇同埋上堂。（咁會唔會影響到收入呢個情況？）咁一定有嘅，只不過係生活上面調節，唔好洗咁多啦，即係可能慳得就慳咁樣。」至於會否要做兼職賺取更多收入時，她即表示不用：「一路做嘢都係拍緊劇，如果兼顧埋part time，就可能未必可以兩個（演員及兼職）一齊，即係冇呢個時間。」

對於現在是行業的「寒冬」，陳楨怡就不太覺得，因為一直都有工作。(胡凱欣 攝)

陳楨怡剛剛才拍完《模仿人生》及《新聞女王2》，而在沒有劇要拍時就會增值自己。(胡凱欣 攝)

陳楨怡反而會向開源節流方面入手，她被問到會否限制每日的洗費時，她笑指平時喜歡在家裡吃飯：「或者自己整嘢食，即係可能整多啲份量，咁就唔洗成日出去食。」她在剛選完港姐出來後，那一年以慈善工作為主，其餘工作都相對比較少，以致收入都變少，所以她亦是遵循開源節流這方向。

陳楨怡反而會向開源節流方面入手。(胡凱欣 攝)