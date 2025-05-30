姜濤主動提「王生」事件　聞花姐嬲爆想出Po反擊：你仲唔冷靜過我

MIRROR妹豬組團綜《呂濤米Lo 花Son Show》今個星期播出的每一集都話題性十足，Edan、Anson Lo、Jeremy 、姜濤分別與花姐深情對話。昨晚（29日）播出姜濤一集，花姐帶姜濤走到一間粉麵店，姜濤表示入行後未有試過在小店堂食，所以一開始有點驚訝。

姜濤與花姐「兩母子」邊食宵夜邊對談。（節目截圖）

其後姜濤不開名提及「王生（王晶）言論，問花姐當時有何反應。花姐透露當時第一個反應是想出一個限時動態︰「我當日睇到新聞時即時同我同事講，而家好想出個story，我要點點點力佢，後來同事叫我唔好咁激動。」姜濤對於被狠批一事以「得啖笑」來形容，但當花姐問他會否覺得「好惹呢啲」時，他無奈表示：「我咩都無做，連story同Ig都好少更新出post，都無啦啦畀人咁樣。」

花姐成為P牌姜濤首位乘客。（節目截圖）

無辜中鎗，姜濤坦言心裡有感到不舒服 ，但亦會換角度去想，對方是為自己好。「我好中二病，我會記住，然後希望某一日可以證明畀佢睇。好多時放下或無視別人意見唔係咁易做到，永遠都有新嘅問題，即使你放下呢一次，唔係每次都能放下，我哋又唔係和尚。換作以前嘅我，可能都想出個story ，可能正因為經歷多咗，就會更明白點處理。」

姜濤表示唔深入研究就不會有那麼大壓力。（節目截圖）

花姐認為最慘是出席活動時要再公開回應，姜濤表示︰「還好，我已習慣，娛樂圈就係咁，唔係只有作品，有時觀眾要睇到不止係你嘅作品，而係呢一行嘅『花生』。食得鹹魚抵得渴，食得雲吞就抵得熱！你做得呢一行，有時做錯咩，大家真係永遠只會記住，沒辦法！（但你今次沒做錯！）關鍵就係我喺呢件事上真係沒做咩！大家何苦呢，和平一啲唔好咩？正如某前輩所講，多點鼓勵！」