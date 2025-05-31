曼聯訪港｜安俊豪冒雨對吉櫈唱歌令人心酸　周殷廷表演竟惹爭議

曼聯相隔12年再度訪港，昨日 (30日) 晚上8時作客香港大球場挑戰香港隊，隊長般奴費南迪斯正選上陣領軍，在現場33098名球迷見證下，曼聯反勝港隊3：1。雖然昨日場內觀眾席未有爆滿，但氣氛也相當熱烈。而大會就邀請了歌手安俊豪以及周殷庭擔任是次球賽的表演嘉賓。安俊豪獲安排在比賽完結之後出場，昨晚下大雨，他在球場上要撐住雨傘冒雨唱歌。

曼聯今次訪港吸引超過33000球迷入場。（廖雁雄攝）

安俊豪亦有於他的社交網分享當晚獻唱的片段，留言寫道：「你地實在太正！冒住雨都咁撐我！收到晒！希望你地都鐘意今日唱既 #勿擾模式 」由於他是在比賽完結之後才出場表演，所以大部分的觀眾都已陸續離開，至後期他在球場唱歌時，出現了他對住空櫈獻唱的畫面，令人相當心酸及無奈。有網民就出post表示：「好慘呀 願你有日紅起嚟 就可以中場唱啦 安俊豪」並貼出一張安俊豪撐住雨傘冒雨站在球場中央，對住幾乎已經空無一人的觀眾席在唱歌的照片。

安俊豪對住空櫈唱歌。(網上圖片)

有不少網民都替他大感不值，留言表示：「戥你慘...觀眾走晒 你先出場 對住啲空櫈唱」、「見到啲球員走晒都冇廣播，所以我先離開咗座位，以為真係完咗，點知去到差唔多地面嘅時候先聽到有人唱緊歌，初初仲以為播歌，覺得大會好唔尊重。好衰，點解MC唔可以講多兩句嘢留住啲人睇表演。 」、「我都覺得安排真係差 我唔係你Fans 但我記得你係邊個嫁 當年有睇亞洲星光大道 我可以做既就係開手機燈幫埋你打氣 （喺港隊打氣區）唱得好好聽！加油！ 」安俊豪亦有親自回覆答謝網民的支持：「多謝你地幫手！ 有睇到打氣燈」。

網民留言。

網民留言。

網民留言。

另外亦有網民投訴昨晚大會安排差，出post寫道：「行政失當 排哂隊遲遲唔放人入場 螢花 18:00 做暖場嘉賓（最終postponed) 但球場 18:00 先放人入場…攪到無人睇 螢花前 仲有一位歌手暖場，敢加無人睇」。

安俊豪冒雨獻唱。(網上圖片)

安俊豪冒雨獻唱。(網上圖片)

現場有極少量人留低支持安俊豪。(網上圖片)

現場有極少量人留低支持安俊豪。(網上圖片)

現場有極少量人留低支持安俊豪。(網上圖片)

有網民就不滿大會找來周殷廷做表演嘉賓，出post寫道：「唔係針對YT大哥 不過搵熱刺球迷做表演嘉賓係咩玩法 其實搵克勤氣氛仲好 起碼真曼先 #做你嘉賓當做和你擁吻」。