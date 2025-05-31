張美妮女兒Kelly 六歲生日派對　楊茜堯女兒小珍珠兩代成閨蜜

TVB午間資訊節目《流行都市》雲集不少美女主持，1999年加入TVB第十三期藝員訓練班，與林峯楊茜堯（前名楊怡）及楊明等人同期的張美妮，早成為人妻人母但保養得宜。轉眼張美妮女兒6歲生日，舉行盛大生日會，好姐妹楊茜堯都有帶女兒小珍珠到賀。



張美妮入行已經超過廿五年。（IG：@meinicheung）

張美妮KEEP得相當好。（IG：@meinicheung）

張美妮與楊茜堯撞樣似足餅印姊妹。（IG：@meinicheung）

張美妮同楊茜堯感情深厚！（IG：@meinicheung）

張美妮與楊茜堯相識於藝員訓練班，多年來感情深厚不時相約聚會，二人的閨蜜情亦延至下一代，小珍珠與KELLY年紀相約如孖公仔。張美妮為KELLY舉行6歲生日會，以美少女戰士為主題，戴上紅色大蝴蝶結頭箍，非常可愛。穿上粉紅色連身裙的小珍珠跟在KELLY身邊，睜大眼睛到處張望十分好奇。張美妮在IG留言：「雯雯媽咪祝你身體健康快高長大，天天充滿愛。 Love you！」

張美妮女兒KELLY六歲生日。（IG：@meinicheung）

張美妮女兒KELLY六歲生日。（IG：@meinicheung）

張美妮女兒KELLY六歲生日。（IG：@meinicheung）

張美妮女兒KELLY六歲生日，楊茜堯帶囡囡小珍珠到賀！（IG：@meinicheung）

張美妮女兒KELLY六歲生日，楊茜堯帶囡囡小珍珠到賀！（IG：@meinicheung）

楊茜堯囡囡小珍珠一路跟住張美妮女兒KELLY。（IG：@meinicheung）

楊茜堯囡囡小珍珠一路跟住張美妮女兒KELLY。（IG：@meinicheung）