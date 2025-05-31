童顏女神相隔20年還原《大唐雙龍傳》經典角色　竟離奇撞樣伍詠薇

現年43歲的唐寧，於2017年與舞台劇導演兼演員鄧偉傑離婚後，便以單親媽媽身份獨自照顧兩名子女，她於2022年11月她宣布正式移居紐西蘭，離開香港後不時會更新社交平台，和網民分享自己的最新動態。外國的生活模式與香港截然不同，因此唐寧學習了不少新的生活技能，包括學習落田收割農作物，又增值自我學習英文，並轉型做kol。她不時於社交網更新近況，日前就分享了一段短片，片中她重現自己以前一個經典古裝角色，《大唐雙龍傳》中的師妃暄。

唐寧童星出身。

唐寧擁有一張童顏。(唐寧ig)

唐寧解釋染白髮原因，坦言自己10歲就開始有白髮。（小紅書截圖 / 唐寧及思遠閨密會）

唐寧當年在無綫古裝劇《大唐雙龍傳》中飾演師妃暄一角，憑住甜美樣子以及清秀脫俗出塵，仙氣飄飄的形象，成為經典，更被封為「古裝女神」。事隔20年，唐寧近日就拍片還原師妃暄，她留言寫道：「淺淺還原下啦，說實話有點小激動﻿」。片中她表示也不知道自己能否還原得到師妃暄一角，畢竟已經過了20年。唐寧特地找來化妝師幫她化妝，並穿上白色的古裝，在充滿古色古香的戶外景點拍攝，又擺出師妃暄吹笛的甫士，盡量將角色還原。不少網民都大讚唐寧依然是那麼漂亮，不過亦有網民指她確實已不是以前的少女模樣，臉上難免有歲月痕跡。而唐寧在片中其中一個鏡頭，更被指撞樣伍詠薇。

唐寧還原師妃暄一角。(小紅書)

唐寧還原師妃暄一角。(小紅書)

唐寧還原師妃暄一角。(小紅書)

唐寧還原師妃暄一角。(小紅書)

唐寧還原師妃暄一角。(小紅書)

唐寧還原師妃暄一角。(小紅書)

唐寧還原師妃暄一角。(小紅書)

唐寧還原師妃暄一角。(小紅書)

唐寧還原師妃暄一角。(小紅書)