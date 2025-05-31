方剛逝世｜《人在邊緣》演奸角搶鏡過黎明　最強反派後生時好靚仔

資深演員方剛（原名︰梁芳綱），今日（31/5）傳來逝世惡耗。消息由Facebook專頁「威哥會館」公布，並得到方剛的義仔王瀚祥的證實。方剛於2025年5月30日清晨與世長辭，享年78歲。方剛生前曾演出過無數電視電影作品，八九十年代所演的反派或前輩角色，更是深入民心，甚示有最強反派的稱號。

方剛退休後生活無憂，過著正宗住洋樓養番狗的優遊自在生活。（微博圖片）

多年來方剛都是「寡佬」一名，跟親朋戚友的孩子打成一片，當他們孫仔孫女般疼鍚。（微博圖片）

方剛曾在無綫經典劇集《人在邊緣》中飾演大奸角，早前該劇重播，方剛在網上的討論熱度，竟然比劇中男主角黎明還要高。方剛在劇中可說是奸到出汁，尤其第二集，他用槍脅持廖啟智一家，渾身是血，演繹相當震憾，有網友甚至封他為港劇史上最強奸角，亦說他瘋狂程度連《大時代》的丁蟹都及不上他。方剛的反派角色令觀眾留下深刻印象，事關他天生就有一張嚇人的臉孔，眼神與笑聲都滲出陣陣奸味，非常之合適演反派。方剛當年在無綫只拍了一套《人在邊緣》，之後就在亞視發展，於1996年轉戰內地北上掘金。

方剛在《人在邊緣》的角色。（影片截圖）

方剛曾在訪問中表示：「一般人表演的方法是將一副『壞相』掛在臉上，我卻是完全用情緒投入到角色中」。對於方剛來說，他的壞是不用演，而是將自己變成壞人，難怪會如此入型入格。方剛在他73歲的時候退休，不時在微博大曬湊好友孫兒的幸福照，卸下演員身份的他，再沒半點戾氣，變成一臉慈祥的老人家。方剛年輕時亦相當之靚仔。