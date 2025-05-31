方剛離世｜一直單身但忽然兒孫滿堂　曾言單身感寂寞：反思人生

有「最強奸人」，被網民封為「一睇就知係奸角」的方剛（原名：梁芳綱）今日傳來逝世噩耗。Facebook專頁「威哥會館」公布，並得到方剛的義子王瀚祥先生證實。方剛先生於2025年5月30日清晨與世長辭，享年78歲。

方剛（原名梁舜年，曾用藝名方良剛、梁芳綱）曾演出多套經典劇集如《人在邊緣》、《勾心鬥角》、《豪門》、《銀狐》等，有「最強奸人」之稱。（方剛@微博圖片）

方剛（原名梁舜年，曾用藝名方良剛、梁芳綱）曾演出多套經典劇集如《人在邊緣》、《勾心鬥角》、《豪門》、《銀狐》等，有「最強奸人」之稱。（方剛@微博圖片）

方剛。留意吓後面係邊個？（方剛@微博圖片）

方剛原名梁芳綱，約於1948年出世，方剛曾改名為梁舜年，藝名方剛、亦有稱方良剛，是前香港無綫電視及亞洲電視藝員。曾參演劇集《人在邊緣》、《勝者為王》等劇集，特別在《人在邊緣》鄭細鳳一角，無惡不作，態度無賴，形象深人民心，隨後便一直飾演反派角色，被稱爲「最強奸人」。

方剛為皮草公司擔任多年模特兒。（方剛@微博圖片）

方剛相識滿天下，圖為他與李大經、Julie King、狄娜等人合照。（方剛＠微博圖片）

趙本山和方剛及方剛母親。（方剛＠微博圖片）

趙本山和方剛。趙本山為內地著名笑匠。（方剛＠微博圖片）

方剛早年搬到內地生活，老來從小，家庭生活十分寫意，亦經常在微博分享一家人的照片。（方剛@微博圖片）

翻查資料，方剛早年接受訪問時，就曾表示自己仍然是單身。問起家庭生活，他直言：「家庭呀，就是我和我媽兩口人。」也有報道寫道：「已過了知天命還是孤家寡人。」他也曾說道：「當然偶爾也會寂寞，但我常常用這個時間來反思人生。」後來他的媽媽離世後，於近年方剛的微博就開始分享家庭照，除了有一名「契仔」外還有一人被他稱為兒子。

方剛早年搬到內地生活，老來從小，家庭生活十分寫意，亦經常在微博分享一家人的照片。（方剛@微博圖片）

方剛晚年生活弄孫為樂。（方剛＠微博圖片）

「爺爺」方剛也經常分享家庭照，無論是出遊時還是入院睇醫生，他的家人都陪伴在則，他也寫道：「老來從子。」從相片中看到，他的老年退休生活十分之寫意愉快。至於為什麼他自稱單身，但又忽然成為人父，就沒有詳細透露。

方剛到了晚年，身體難免有些小毛病。顯然，有後輩為他打理社交平台。（方剛@微博圖片）

方剛到了晚年，身體難免有些小毛病。顯然，有後輩為他打理社交平台。（方剛@微博圖片）

方剛晚年生活弄孫為樂。（方剛＠微博圖片）