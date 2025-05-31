方剛離世丨滿臉暗瘡自覺破相曾退隱幕前　「鄭細鳳」一角回復信心

資深藝員方剛（原名梁舜年，曾用藝名方良剛、梁芳綱）昨日（5月30日）清晨與世長辭，享年78歲。方剛是出名的好戲之人，尤以奸角入型入格，被封「御用奸人」。不過，他亦曾有過容顏焦慮而隱退幕前，他曾在微博透露，當年入娛樂圈是因為年少時在名媛的豪宅宴會中結識到導演李翰祥，當時他眉清目秀，獲李翰祥游說入行拍戲，可惜遭家人反對，逼他從商發展服裝生意。

（微博@梁芳綱綱-方剛）

到後來方剛想拍電影，奈何臉上長滿暗瘡，自覺「破相」，在國泰電影公司接演了兩部實驗電影後，接受不了鏡頭中自己的樣子，決意引退專心做生意。直到1986年，他獲邀參演改編自百老匯名劇的舞台劇演出《勾心鬥角》，東南亞打出名堂，後來獲邀參演TVB劇集《人在邊緣》演活大惡人「鄭細鳳」一角，令他回復信心，其搶戲程度直逼當年小鮮肉黎明；戲中一場用槍脅持廖啟智一家，渾身是血，演繹相當震憾，有網友封他為港劇史上最強奸角，亦說他瘋狂程度連《大時代》的丁蟹都及不上他。

方剛在劇集《人在邊緣》中飾演大惡人「鄭細鳳」，被封劇史上最強奸角。（電視截圖）

之後方剛被亞視高薪挖角，有傳酬金高達100萬，備受力捧的方剛，演出多套經典劇集如《勾心鬥角》、《勝者為王》、《豪門》和《戲王之王》等劇，不過最後因為難忍電視台勾心鬥角，96年方剛北上掘金，轉戰內地市場。

方剛被亞視高薪挖角，有傳酬金高達100萬，備受力捧。（影片截圖）

（影片截圖）

與江華有唔少合作機會。（網上圖片）

與江華有唔少合作機會。（影片截圖）